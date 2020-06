NVIDIA : la GeForce "Ampère" repérée sur 3DMark, 30% plus rapide qu'une 2080 Ti

Comme précisé par _rogame, on ignore quel modèle exact de RTX 3000 a été testé. Si l'on se fie à de précédentes rumeurs évoquant les performances des futures puces de NVIDIA, il est possible qu'il s'agisse de la RTX 3080, mais rien ne nous indique qu'il ne s'agit pas d'un modèle plus haut de gamme, comme la RTX 3090, par exemple.

Sur la base de données de 3DMark, seules les fréquences du GPU et de la VRAM de cette mystérieuse carte sont précisées. Et les chiffres évoqués sont assez surprenants, avec 1 935 MHz « seulement » pour le GPU en boost (c'est un peu moins que ce que l'on pouvait attendre d'Ampère) et 6 000 MHZ pour la VRAM. Une valeur étrange : le type de mémoire le plus rapide sur les modèles actuels est la GDDR6 16 Gbps, qui peut atteindre le seuil des 2 000 MHz.

Il y a fort à parier que l'outil de détection de 3DMark ne soit pas encore en mesure d'interpréter correctement cette nouvelle carte et ses spécifications… ou que les drivers préliminaires de NVIDIA faussent le calcul.