Les NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti arriveraient en janvier pour 999$... mais y aura-t-il du stock ?

Sans doute NVIDIA a-t-elle des plans précis dans sa besace, mais pour le commun des utilisateurs entre fuites et rumeurs d'un côté, et annonces officielles de l'autre, les choses ne sont pas très claires.

Ainsi, pêle-mêle, nous avons eu des informations relatives à de possibles modèles dopés en mémoire vidéo avant que celles-ci ne soient démenties. Ensuite, plus récemment, ce sont les RTX 3060 Ti qui ont été évoquées de manière on ne peut plus sérieuse avec une sortie prévue pour la fin de l'année.

Dernièrement, c'est une hypothétique RTX 3080 Ti qui a été l'objet de plusieurs annonces, plus solides les unes que les autres. Relayée par TechPowerUp, la dernière en date cite un constructeur taïwanais qui confirme l'arrivée de ce modèle intermédiaire, entre la RTX 3080 et la RTX 3090.

La carte serait basée sur le GPU GA102-250-KD-A1 et un design de carte estampillé PG133-SKU15 comme nous vous le disions il y a quelques jours. De plus, les 20 Go de GDDR6X sont confirmés, et il est question d'une sortie courant janvier 2021 pour un tarif de 999 dollars.

Reste, bien sûr, à voir quel(s) constructeur(s) lancera ce modèle sur le marché et, surtout, ce qu'il en sera de la disponibilité réelle… de la RTX 3080 Ti, mais aussi de la gamme Ampère dans son ensemble.