NVIDIA : les RTX 3080 et 3090 entreraient en production en août pour un lancement à la rentrée

D'après le site teuton, NVIDIA serait actuellement en train de faire passer ses futures cartes par l'étape « DVT » (Design Validation Test) de leur développement. Cette étape permet au fondeur de contrôler la conception de ses nouvelles puces et intervient après les tests de validation technique (EVT). Elle devrait, sauf problème, aboutir à la production des premières unités fonctionnelles des RTX 3080 et 3090, en juillet, qui précédera (après quelques étapes intermédiaires, dont le développement du BIOS final) la production de masse, prévue par le site en août.

Une fois la production de masse enclenchée, NVIDIA aura tout loisir de choisir un moment pour présenter ses nouvelles cartes graphiques à la presse et au grand public. La chose pourrait intervenir à l'occasion de la Gamescom, toujours prévue mais en version 100% numérique, entre les 27 et 30 août prochains. Le lancement des puces Ampère se ferait quant à lui à compter de septembre, au travers des RTX 3080 et 3090 dans un premier temps.