GeForce RTX 4090, 4080 et 4070 : le calendrier se précise !

Venons-en au point le plus important de cette actualité, les dernières précisions quant au calendrier de lancement. En effet, plusieurs de nos confrères américains relaient des sources qui évoquent aujourd'hui une sortie dès le mois d'août pour la GeForce RTX 4090.

On peut logiquement supposer qu'il s'agira plutôt de la fin du mois, et NVIDIA aurait ensuite dans l'idée d'étaler pas mal les choses. On parle ainsi d'une sortie par mois avec la GeForce RTX 4080 courant septembre et la GeForce RTX 4070 en octobre.

Les sources de nos confrères s'accordent toutefois pour dire que de nombreux partenaires de NVIDIA ont encore des stocks de RTX 3000. De fait, il est tout à fait possible que les dates soient modifiées simplement pour laisser un peu de temps afin d'écouler ces stocks.