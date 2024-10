Luminar Neo est un logiciel de retouche photo qui mise fortement sur l'intelligence artificielle (IA) pour simplifier et automatiser les tâches complexes. Développé par Skylum, Luminar Neo permet d’effectuer des retouches rapides et spectaculaires, grâce à des outils IA qui améliorent les photos en un clic. À titre d'exemple, la fonctionnalité Sky AI permet de remplacer le ciel dans une photo, tandis que Portrait AI retouche automatiquement les visages en ajustant les traits et en lissant la peau sans que vous ayez à intervenir manuellement.

L’interface de Luminar Neo est moderne et intuitive, ce qui le rend accessible aussi bien aux débutants qu’aux photographes plus avancés. Les utilisateurs peuvent ajouter des filtres et des effets créatifs, ajuster la lumière et les couleurs, et même supprimer des objets indésirables en un instant grâce à l’outil Erase AI. En plus de ses fonctions automatiques, Luminar Neo propose des outils plus traditionnels pour ceux qui souhaitent un contrôle manuel plus fin.

Malgré son IA impressionnante, Luminar Neo n’est pas encore au niveau des logiciels comme Photoshop pour les retouches manuelles complexes ou les projets créatifs qui nécessitent une extrême précision. Il est également légèrement moins performant en gestion de fichiers RAW comparé à des solutions plus établies comme Lightroom ou DxO PhotoLab. Mais il reste une excellente option pour ceux qui recherchent un outil facile à utiliser, capable de produire des résultats impressionnants rapidement. Un bon compromis entre efficacité, créativité et simplicité.