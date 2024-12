Si on pense d'abord à un chatbot (et tout particulièrement à ChatGPT) pour l'écriture, il faut savoir que plusieurs outils dédiés à la rédaction et s'appuyant sur des modèles d'IA générative ont vu le jour, dont Word AI, Jasper et Texta AI. Word AI impressionne par sa capacité à reformuler des textes volumineux en un clin d'œil, bien qu'il nécessite des ajustements fréquents pour déjouer les détecteurs d'IA. Jasper, quant à lui, séduit par son interface intuitive et ses fonctionnalités d'optimisation SEO, mais pèche par son manque de transparence sur ses sources et quelques incohérences dans les contenus générés. Enfin, Texta AI tire son épingle du jeu grâce à son excellent rapport qualité-prix et sa prise en charge multilingue, malgré une personnalisation plus limitée que ses concurrents. Si ces outils révolutionnent indéniablement la création de contenu, ils ne peuvent se substituer entièrement à l'expertise humaine : une relecture attentive reste de mise pour obtenir des textes réellement qualitatifs.