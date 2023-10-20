La distinction est essentielle. Un détecteur d’IA et un logiciel anti-plagiat peuvent aujourd’hui être proposés par la même plateforme, mais ils ne cherchent pas la même chose et ne fonctionnent pas selon les mêmes mécanismes.



Un logiciel anti-plagiat compare le document analysé à des contenus déjà existants. Il tente de retrouver des passages identiques ou suffisamment proches dans des pages web, publications scientifiques, livres ou autres documents accessibles à sa base. Lorsqu’il trouve une correspondance, il peut généralement indiquer le passage concerné et la source dont il se rapproche.



La détection de contenu généré par IA repose sur une autre logique. Pangram, GPTZero ou Copyleaks n’ont pas besoin de retrouver quelque part sur Internet le texte que vous leur soumettez. Leurs modèles analysent ses caractéristiques et cherchent à déterminer s’il ressemble davantage aux textes humains ou artificiels qu’ils ont appris à distinguer.



Un texte peut donc être entièrement original et avoir été généré par ChatGPT. À l’inverse, un texte entièrement écrit par un humain peut comporter des passages plagiés. Si nous réunissons désormais ces deux catégories dans un seul comparatif, c’est donc pour une raison essentiellement pratique : les principaux acteurs du secteur proposent de plus en plus souvent les deux fonctions dans une même interface. Cela ne les rend pas équivalentes pour autant.