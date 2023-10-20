Détecter un texte généré par ChatGPT et retrouver un passage copié ne relèvent pas de la même technique. Pourtant, ces deux fonctions se retrouvent désormais souvent au sein des mêmes plateformes. Pangram, GPTZero, Copyleaks et leurs concurrents cherchent ainsi à la fois à repérer l’intervention d’une intelligence artificielle et à retrouver des similitudes avec des contenus déjà publiés. Voici les services les plus intéressants en 2026, avec une précaution importante : aucun score de détection IA ne constitue, à lui seul, une preuve.
- Détection IA détaillée
- Interface simple à utiliser
- Détection des reformulations
- Un service en ligne, accessible facilement
- Des statistiques développées pour savoir si les textes viennent de GPT
- Une API pour automatiser ou utiliser plusieurs fois l'outil
- Détecte le contenu paraphrasé
- Compatible avec plusieurs modèles d'IA
- Intégration facilitée dans les LMS
Mise à jour d’octobre 2026 : ce comparatif a été largement remanié et intègre désormais aussi les fonctionnalités anti-plagiat. Les deux fonctions restent techniquement très différentes, mais sont aujourd’hui réunies par une grande partie des principaux services du marché. Pangram, Originality.ai et Winston AI rejoignent notamment notre sélection, tandis que Draft & Goal et GLTR en sortent.
Les meilleurs détecteurs d’IA et logiciels anti-plagiat en 2026
|Service
|Détection IA
|Anti-plagiat
|Français
|Version gratuite
|Nous le recommandons surtout pour
|Pangram
|Oui
|Oui, offre payante
|Oui
|Oui
|L’analyse détaillée et les textes hybrides
|GPTZero
|Oui
|Oui
|Oui
|Oui
|Étudiants, enseignants et simplicité
|Copyleaks
|Oui
|Oui
|Oui
|Essai limité
|Écoles, entreprises et usage intensif
|Originality.ai
|Oui
|Oui, offre payante
|Oui
|IA uniquement
|Édition, Web et agences
|Winston AI
|Oui
|Oui
|Oui
|Essai
|Documents, OCR et contenus variés
Détection IA et anti-plagiat : ce n’est pas la même chose
La distinction est essentielle. Un détecteur d’IA et un logiciel anti-plagiat peuvent aujourd’hui être proposés par la même plateforme, mais ils ne cherchent pas la même chose et ne fonctionnent pas selon les mêmes mécanismes.
Un logiciel anti-plagiat compare le document analysé à des contenus déjà existants. Il tente de retrouver des passages identiques ou suffisamment proches dans des pages web, publications scientifiques, livres ou autres documents accessibles à sa base. Lorsqu’il trouve une correspondance, il peut généralement indiquer le passage concerné et la source dont il se rapproche.
La détection de contenu généré par IA repose sur une autre logique. Pangram, GPTZero ou Copyleaks n’ont pas besoin de retrouver quelque part sur Internet le texte que vous leur soumettez. Leurs modèles analysent ses caractéristiques et cherchent à déterminer s’il ressemble davantage aux textes humains ou artificiels qu’ils ont appris à distinguer.
Un texte peut donc être entièrement original et avoir été généré par ChatGPT. À l’inverse, un texte entièrement écrit par un humain peut comporter des passages plagiés. Si nous réunissons désormais ces deux catégories dans un seul comparatif, c’est donc pour une raison essentiellement pratique : les principaux acteurs du secteur proposent de plus en plus souvent les deux fonctions dans une même interface. Cela ne les rend pas équivalentes pour autant.
- Pour aller plus loin sur ce point, nous avons consacré un volet entier de notre enquête au fonctionnement des détecteurs : Comment les détecteurs d’IA devinent-ils qu’un texte vient de ChatGPT ?
1. Pangram : pour analyser plus finement l’intervention de l’IA
- Ses points forts : analyse détaillée des textes hybrides, français pris en charge, version gratuite généreuse, interface claire, détection du plagiat disponible.
- Ses points faibles : anti-plagiat réservé aux offres payantes, verdicts mixtes qui demandent parfois un peu d’interprétation, tarifs rapidement plus élevés pour les gros volumes.
Pangram est devenu en peu de temps l’un des acteurs les plus intéressants du secteur. Sa quatrième génération, lancée durant l’été 2026, ne cherche plus seulement à trancher entre un texte « humain » et un texte « IA ». Le service distingue notamment les passages considérés comme humains, assistés par une IA ou directement générés, et tente également de repérer les documents dont les origines sont mélangées.
C’est pour cette raison que nous avons utilisé Pangram 4 dans nos propres essais. Nous lui avons soumis des textes dont nous connaissions précisément l’histoire : articles réellement écrits plusieurs années avant ChatGPT, générations intégrales, corrections légères ou réécritures beaucoup plus profondes. Les cas les plus simples ont généralement été bien identifiés, tandis que les usages hybrides ont montré à quel point un verdict ne permet pas forcément de reconstituer la manière dont un document a été produit.
Pangram permet d’ailleurs de visualiser cette incertitude assez efficacement. Les différentes portions du texte apparaissent avec des catégories et couleurs distinctes, au lieu de réduire systématiquement le document à un unique pourcentage.
- Détection IA détaillée
- Interface simple à utiliser
- Détection des reformulations
Et pour le plagiat ?
Le contrôle anti-plagiat fonctionne séparément. Pangram compare cette fois le document à des sources existantes, met les correspondances en évidence et permet de consulter leur provenance. Les zones correspondant au plagiat peuvent apparaître parallèlement aux annotations relatives à la détection IA : les deux analyses sont réunies dans l’interface, mais restent bien distinctes techniquement.
La formule gratuite permet actuellement d’analyser jusqu’à 2 000 mots par jour pour la détection IA et prend en charge plus de 20 langues. L’abonnement Individual est proposé à un peu moins de 20 € par mois, ou moins avec paiement annuel, pour un maximum de 300 000 mots par mois. La détection du plagiat fait partie des formules payantes.
Pour qui est fait Pangram ?
Ceux qui veulent comprendre plus précisément où un détecteur estime qu’une IA est intervenue, plutôt que d’obtenir uniquement un score global.
2. GPTZero : le plus accessible pour étudiants et enseignants
- Ses points forts : interface accessible, détection IA et plagiat, français pris en charge, analyse des passages, outils consacrés à l’historique de rédaction.
- Ses points faibles : plusieurs niveaux de scores à comprendre, fonctions avancées payantes, aucun verdict ne doit être pris isolément comme une preuve.
GPTZero fait partie des vétérans du secteur puisqu’il est apparu peu après ChatGPT. Mais l’outil a énormément évolué depuis ses débuts.
Depuis septembre 2026, son nouveau modèle GPTZero 4o est proposé par défaut. L’entreprise explique l’avoir notamment renforcé sur les documents mêlant écriture humaine et IA, ainsi que sur les contenus paraphrasés ou modifiés après génération. Des fonctions comme AI Patterns cherchent également à expliquer plus clairement pourquoi certains passages ont attiré l’attention du système.
Nos propres essais publiés quelques jours auparavant ont été réalisés avec GPTZero 4.1m, la version qui nous était alors proposée dans l'interface gratuite. C’est une précision importante : les détecteurs eux-mêmes évoluent rapidement, et les résultats observés avec une génération ne peuvent pas être automatiquement transposés à la suivante.
GPTZero prend officiellement en charge le français aux côtés notamment de l’anglais, de l’espagnol, de l’allemand et du portugais. Le service propose aussi un système de relecture d'écriture dans Google Docs, capable de montrer la progression d’un document, les copier-coller et certaines informations sur le processus de rédaction.
Cette approche est particulièrement intéressante dans un contexte scolaire : plutôt que de ne regarder que le texte final et son pourcentage IA, on peut disposer d’éléments supplémentaires sur la façon dont il a été construit.
- Un service en ligne, accessible facilement
- Des statistiques développées pour savoir si les textes viennent de GPT
- Une API pour automatiser ou utiliser plusieurs fois l'outil
Un véritable détecteur de plagiat en complément
GPTZero possède également un outil anti-plagiat. Celui-ci compare le texte à plus de 100 millions de publications scientifiques, travaux de recherche, pages Web et livres selon l’entreprise. Il renvoie un score de similarité, surligne les passages concernés et indique les sources correspondantes. GPTZero
La formule gratuite permet actuellement jusqu’à 10 000 mots de vérification du plagiat par mois. Les formules payantes augmentent notamment les quotas, le volume par analyse et l’accès aux fonctionnalités avancées. GPTZero
Pour qui est fait GPTZero ?
GPTZero reste particulièrement bien adapté aux étudiants et aux enseignants, mais son interface accessible en fait aussi un bon choix pour une vérification occasionnelle.
3. Copyleaks : l’offre la plus orientée écoles et entreprises
- Ses points forts : IA et plagiat réunis dans une même analyse, nombreuses langues, API, intégrations LMS, outils avancés pour les organisations.
- Ses points faibles : offre plus complexe pour un particulier, abonnement nécessaire pour un usage régulier, nombreuses performances annoncées directement par l’éditeur.
Copyleaks occupait déjà la première place de l’ancienne version de notre sélection et reste pleinement pertinent en 2026. La plateforme a surtout l’avantage de s’être construite très tôt autour de la vérification des contenus, et pas uniquement autour de la détection de ChatGPT.
Son détecteur IA prend aujourd’hui en charge 30 langues, dont le français. Copyleaks cherche également à reconnaître plusieurs familles de modèles comme ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek ou Llama, ainsi que certains contenus où génération et écriture humaine ont été mélangées. Une fonction baptisée AI Logic ajoute, pour plusieurs langues dont le français, des explications au niveau des passages détectés.
- Détecte le contenu paraphrasé
- Compatible avec plusieurs modèles d'IA
- Intégration facilitée dans les LMS
L’anti-plagiat reste l’un de ses gros points forts
Copyleaks peut effectuer la détection IA et la recherche de plagiat au sein d’un même rapport. Son système anti-plagiat couvre plus de 100 langues selon l’entreprise et recherche aussi certaines formes de reformulation ou de réutilisation de contenu.
La vraie différence avec des outils plus simples se trouve cependant dans les intégrations. Copyleaks vise très clairement les établissements scolaires et les organisations : Canvas, Moodle, D2L Brightspace, Schoology et d’autres LMS peuvent accueillir directement ses systèmes de vérification.
Pour un particulier, la formule Personal est actuellement affichée à 13,99 € par mois. Elle comprend la détection IA et le plagiat pour un quota pouvant atteindre 25 000 mots par mois.
Pour qui est fait Copyleaks ?
Les établissements scolaires, entreprises et équipes qui cherchent surtout une solution complète capable d’être intégrée à leurs outils existants.
4. Originality.ai : pensé pour les éditeurs, agences et professionnels du Web
- Ses points forts : détection IA dans 30 langues, contrôle du plagiat, extensions navigateur, outils collaboratifs, historique de rédaction dans Google Docs.
- Ses points faibles : le contrôle anti-plagiat n’est pas inclus dans la formule gratuite, fonctionnement par crédits, orientation très professionnelle.
Originality.ai vise moins directement les enseignants que GPTZero ou Copyleaks. Le service s’adresse historiquement aux éditeurs, propriétaires de sites Web, agences et professionnels qui doivent contrôler de grandes quantités de contenus produits en interne ou par des prestataires.
Son modèle multilingue a été étendu en septembre 2026 à 30 langues, parmi lesquelles le français. L’éditeur publie des performances détaillées pour ses différents modèles, mais comme pour ses concurrents, ces chiffres doivent rester replacés dans le contexte de ses propres jeux de données et protocoles.
Originality.ai ajoute une idée particulièrement intéressante : ne pas se contenter d’examiner le résultat terminé. Son extension permet, dans Google Docs, de rejouer la rédaction d’un document caractère par caractère, d’observer les copier-coller, les contributeurs et l’historique des modifications. Ces éléments ne prouvent pas davantage à eux seuls l’origine de chaque phrase, mais ils apportent un contexte qu’un détecteur travaillant uniquement sur le document final ne possède pas.
- Détection IA + plagiat combinée
- API + plugin pour intégration
- Interface simple
IA et plagiat dans le même flux de travail
Originality.ai propose également un contrôle du plagiat, notamment directement depuis Google Docs ou son extension navigateur. Une analyse peut ainsi fournir séparément un score lié à l’IA et un score de plagiat.
La formule gratuite autorise trois analyses IA quotidiennes, dans la limite de 2 000 mots par analyse. Elle ne comprend cependant que la détection IA. Pour bénéficier du reste des outils, dont le plagiat, le forfait Pro est affiché à 14,95 dollars par mois, ou 12,95 dollars avec facturation annuelle.
Pour qui est fait Originality.ai ?
Les rédactions, agences, éditeurs de sites et professionnels qui veulent contrôler des contenus avant leur publication et conserver davantage de traces sur leur production.
5. Winston AI : le plus polyvalent sur les formats analysés
- Ses points forts : IA et plagiat, OCR, import de documents, rapports PDF, français, détection d’images générées par IA.
- Ses points faibles : tarification et système de crédits un peu plus complexes, anti-plagiat avancé surtout intéressant avec les formules supérieures, beaucoup de fonctions qui ne seront pas utiles à tout le monde.
Winston AI ne limite plus son ambition aux textes. Le service réunit désormais détection de contenu généré par IA, recherche de plagiat, OCR, analyse d’images artificielles et même certaines informations forensiques autour des fichiers visuels.
Pour les textes, le français fait partie des langues prises en charge par le détecteur IA. L’utilisateur peut coller du contenu, envoyer un document ou même téléverser une image ou un scan : l’OCR se charge alors d’en extraire le texte avant analyse.
- Détection de textes générés par IA
- Fonctions liées au plagiat
- API pour intégration applicative
Un anti-plagiat capable de retrouver les sources
Le vérificateur de plagiat met en évidence les portions correspondantes et renvoie vers les sources retrouvées. Winston annonce une prise en charge linguistique plus large pour le plagiat que pour son détecteur IA. La période d’essai permet notamment de vérifier jusqu’à 1 000 mots de plagiat.
Les abonnements payants démarrent à 18 dollars par mois pour Essential. La formule Advanced, davantage orientée vers l’association détection IA + contrôle avancé du plagiat, est affichée à 29 dollars en paiement mensuel, ou 16 dollars par mois avec engagement annuel au moment où nous écrivons ces lignes.
Pour qui est fait Winston AI ?
Ceux qui ne travaillent pas uniquement à partir de texte brut et veulent analyser également des PDF, scans, photos de documents ou contenus visuels.
Notre enquête sur les détecteurs d’IA
Un score à 97 ou 100 % suffit-il à déterminer l’origine d’un texte ? Nous avons commencé par confronter Pangram et GPTZero à des documents dont nous connaissions précisément l’histoire, avant de nous intéresser à ce qui se passe réellement derrière leurs verdicts.
Peut-on vraiment désigner le détecteur d’IA « le plus précis » ?
C’est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît. Les éditeurs publient presque tous des chiffres très élevés de précision, de rappel ou de faux positifs. Le problème est que les corpus, modèles génératifs, langues, longueurs de textes et définitions d’un texte « IA » ne sont pas nécessairement les mêmes. Un détecteur peut reconnaître presque toutes les générations brutes d’un modèle et rencontrer beaucoup plus de difficultés après une réécriture humaine ou une paraphrase.
Nous l’avons constaté dans notre propre enquête avec Pangram et GPTZero. Les textes entièrement humains ou entièrement générés ont généralement donné des résultats assez nets. Lorsque nous avons commencé à mélanger écriture humaine, corrections et réécriture par ChatGPT, les verdicts se sont beaucoup moins bien superposés à l’histoire réelle des documents.
C’est pourquoi cette sélection n’est pas un classement scientifique de la précision des cinq services. Nous avons directement confronté Pangram et GPTZero à notre corpus, mais pas encore Copyleaks, Originality.ai et Winston AI dans les mêmes conditions. Leur présence repose ici sur leurs fonctionnalités actuelles, leur prise en charge du français, leur positionnement et leur intérêt face aux usages proposés.
Nous reviendrons sur ces outils avec un protocole commun lors d’une prochaine mise à jour.
Un logiciel anti-plagiat peut-il lui aussi se tromper ?
La question se pose différemment. Un contrôle anti-plagiat ne cherche pas à deviner si un auteur est humain ou artificiel : il recherche avant tout des similitudes avec des sources existantes. Mais similitude ne veut pas automatiquement dire plagiat.
Une citation correctement sourcée peut évidemment être retrouvée. Une formulation très courante peut également ressembler à une autre, tout comme une bibliographie ou une définition. Le logiciel peut signaler ces correspondances ; c’est ensuite à l’utilisateur d’en interpréter la raison et de vérifier si la source a été correctement attribuée.
Il faut donc être prudent avec l’expression « pourcentage de plagiat ». Dans de nombreux cas, ce que l’outil mesure réellement est surtout un taux de similitude.
Comment choisir entre Pangram, GPTZero, Copyleaks, Originality.ai et Winston AI ?
Il n’existe pas de solution universelle. Pour simplement vérifier occasionnellement un texte face à l’IA, Pangram et GPTZero sont parmi les plus accessibles grâce à leurs offres gratuites.
Si l’anti-plagiat est aussi important que la détection IA, Copyleaks propose l’un des ensembles les plus aboutis et de nombreuses intégrations pour l’enseignement ou l’entreprise. Originality.ai se distingue davantage pour les équipes éditoriales et les professionnels du Web, tandis que Winston AI devient particulièrement intéressant lorsque les documents à examiner prennent des formes très différentes.
Surtout, le choix ne doit pas se résumer au plus gros pourcentage affiché dans une page marketing. Le type de documents traité, la langue, la nécessité ou non de rechercher du plagiat, le nombre de textes, la qualité du rapport et le contexte dans lequel le résultat sera utilisé comptent au moins autant.
Détecteurs d’IA et anti-plagiat : les réponses à vos questions
Quel est le meilleur détecteur d’IA gratuit ?
Pangram et GPTZero constituent actuellement deux des options les plus intéressantes pour un usage gratuit. Pangram autorise jusqu’à 2 000 mots par jour et offre déjà sa segmentation des interventions estimées de l’IA. GPTZero permet également d’obtenir gratuitement une première analyse et possède une interface particulièrement simple à prendre en main. Pangram
Aucun des deux n’est cependant capable de garantir l’origine d’un texte à partir d’un simple scan.
Quel est le meilleur logiciel anti-plagiat gratuit ?
Parmi les services de cette sélection, GPTZero possède l’une des offres gratuites les plus intéressantes, avec jusqu’à 10 000 mots par mois pour son vérificateur de plagiat. Winston AI permet également de tester cette fonction, avec une limite de 1 000 mots durant l’essai.
Pangram réserve pour sa part le contrôle du plagiat à ses formules payantes, tandis que la version gratuite d’Originality.ai se limite à la détection IA.
Quelle différence entre un détecteur d’IA et un logiciel anti-plagiat ?
Un anti-plagiat compare le document à des contenus existants pour rechercher des similitudes et, lorsque c’est possible, en retrouver la source.
Un détecteur d’IA ne fonctionne pas ainsi. Il analyse le texte et utilise un modèle statistique pour estimer s’il ressemble davantage à de l’écriture humaine ou à des productions issues de modèles génératifs.
L’un recherche principalement des correspondances ; l’autre effectue une classification.
Un logiciel anti-plagiat peut-il détecter ChatGPT ?
Pas simplement parce qu’un texte vient de ChatGPT. Si le modèle génère un passage original qui ne correspond à aucune source connue du logiciel anti-plagiat, ce dernier peut parfaitement ne trouver aucune similitude.
C’est précisément la raison pour laquelle les plateformes associent désormais souvent un contrôle anti-plagiat classique à un détecteur spécialisé dans les contenus générés par IA.
Un score de similarité signifie-t-il qu’il y a plagiat ?
Non. Un score de similarité indique qu’une partie du document ressemble à des contenus déjà présents dans les sources consultées par le logiciel.
Cette correspondance peut provenir d’un véritable copier-coller non attribué, mais aussi d’une citation parfaitement légitime, d’une bibliographie ou d’une expression courante. Le rapport doit donc être examiné avant de conclure à un plagiat.
Peut-on savoir avec certitude qu’un texte vient de ChatGPT ?
Non. Les détecteurs généralistes comme Pangram ou GPTZero n’interrogent pas un registre contenant toutes les réponses générées par ChatGPT. Ils estiment la provenance probable du texte en fonction de caractéristiques apprises pendant leur entraînement.
Il existe parallèlement des systèmes de filigrane ajoutés directement lors de la génération, comme SynthID ou le futur textGrain d’OpenAI dans l’Union européenne. Leur fonctionnement est différent et ils supposent que le service d’origine a lui-même marqué le texte. Ces signaux peuvent en outre être dégradés par la réécriture.
Un score à 99 % signifie-t-il qu’il y a 99 % de chances que le texte ait été écrit par une IA ?
Pas nécessairement. Les différents services ne construisent ni ne présentent tous leurs scores de la même manière. Un pourcentage peut représenter une probabilité, la proportion d’un document attribuée à une catégorie ou être accompagné d’un niveau de confiance distinct.
Deux « 99 % » obtenus chez deux détecteurs différents ne sont donc pas automatiquement comparables.
Les détecteurs d’IA fonctionnent-ils en français ?
Oui. Les cinq services retenus ici prennent aujourd’hui en charge le français pour la détection IA. Pangram annonce plus de 20 langues, Copyleaks et Originality.ai en couvrent 30, tandis que GPTZero et Winston AI incluent également le français dans leurs langues officiellement prises en charge. Cela ne signifie pas que les performances sont rigoureusement identiques d’une langue à l’autre.
Peut-on détecter un texte généré par IA puis réécrit ?
C’est justement l’un des cas les plus difficiles. Une réécriture suffisamment profonde modifie le vocabulaire, la syntaxe et les autres caractéristiques sur lesquelles le détecteur s’appuie. Les modèles récents de Pangram ou GPTZero ont été spécialement entraînés pour mieux prendre en compte les usages hybrides et certaines formes de paraphrase, mais aucune méthode ne garantit de retrouver toutes les interventions d’une IA après transformation.
Peut-on utiliser un détecteur d’IA comme preuve contre un étudiant ou un auteur ?
Difficilement s'il est utilisé seul. Il existe toujours des faux positifs, et un modèle analyse en premier lieu le document qui lui est fourni. Il ne connaît pas spontanément les brouillons, les prompts, les sources, les différentes versions du texte ni l’intention de son auteur.
Un résultat anormal peut justifier de regarder un document de plus près. Pour une accusation ou une décision importante, il doit être confronté à d’autres éléments : historique de rédaction, brouillons, sources, échanges ou travail préparatoire.