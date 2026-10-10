Une petite distinction s’impose ici, d’autant que Pangram propose aujourd’hui les deux fonctions. Avec son abonnement payant, le service peut également lancer un contrôle antiplagiat, il compare alors le document à des sources existantes et signale les passages similaires, avec leur provenance lorsqu’elle est identifiée. Pangram affirme effectuer cette recherche parmi des milliards de pages web, articles, publications académiques ou livres.

La détection d’un texte généré par IA ne fonctionne pas, du tout, de cette manière. Pangram ne cherche pas une copie du passage quelque part sur le Web pour déterminer qu’il vient de ChatGPT ou autre. Son modèle analyse le texte qui lui est soumis et tente d’en estimer la provenance à partir des caractéristiques qu’il a appris à reconnaître.