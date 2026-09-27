J’ai connecté mon compte Gmail à ChatGPT, puis lui ai confié des missions en langage naturel. Il pouvait rechercher et lire mes messages, les déplacer, leur appliquer des libellés, lire certaines pièces jointes ou encore envoyer des e-mails. Tous les réglages de Gmail ne lui étaient cependant pas accessibles : impossible, par exemple, de configurer lui-même une signature automatique ou de vider définitivement la corbeille.



Pour garder une trace précise de l’expérience, je lui ai également demandé de tenir un journal cumulatif de ses opérations. Chaque entrée consignait ma demande, le périmètre consulté, les éléments jugés pertinents, les actions proposées, celles réellement exécutées, les confirmations reçues ainsi que les éventuelles erreurs ou incertitudes. Ce journal s’est révélé particulièrement précieux par la suite pour comprendre certains écarts entre ce que l’agent annonçait et ce qu’il avait effectivement fait.



Les opérations sensibles donnaient par ailleurs régulièrement lieu à une demande de confirmation. Et lorsque je parlerai ici d’e-mails « supprimés », ils ont en réalité surtout été déplacés vers la corbeille. Ils y restent récupérables pendant 30 jours dans Gmail avant leur suppression définitive.

Mon objectif n’était donc pas simplement de vérifier que ChatGPT savait retrouver un message ou en résumer le contenu. Je voulais surtout savoir s’il pouvait comprendre des demandes beaucoup moins structurées : identifier ce qui mérite mon attention, retrouver les e-mails auxquels je dois répondre, débarrasser ma boîte de ce qui l’encombre ou ranger les documents qui pourraient m’être utiles plus tard. Avec, progressivement, une autre question : jusqu’où suis-je prêt à le laisser décider à ma place ?