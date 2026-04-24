Avec l’arrivée de la facturation électronique, choisir un logiciel de facturation ne relève plus seulement d’une question de confort ou de prix. À l’approche de septembre 2026, les entreprises concernées doivent aussi vérifier si leur solution actuelle est capable de suivre l’évolution du cadre réglementaire, de gérer correctement les nouveaux flux et d’éviter un choix d’outil qui deviendrait rapidement inadapté.
Jusqu’ici, un logiciel de facturation pouvait surtout être évalué sur des critères assez classiques : simplicité d’usage, richesse fonctionnelle, coût, qualité du suivi des devis, des factures et des paiements. Ce cadre évolue avec la réforme de la facturation électronique. Le sujet ne consiste plus seulement à éditer des documents propres ou à gagner du temps sur l’administratif. Il faut désormais anticiper un changement plus profond, qui touche à la réception des factures électroniques, à l’émission progressive selon la taille de l’entreprise, au traitement de certaines données de transaction et, plus largement, à la manière dont l’activité s’équipe pour rester conforme.
Dans ce contexte, tous les logiciels de facturation ne se valent pas. Certains couvrent correctement les besoins les plus courants, là où d’autres commencent déjà à intégrer plus concrètement les exigences liées à la réforme. Ce comparatif a donc été pensé pour aider à identifier les solutions les plus pertinentes en 2026, non seulement sur leurs qualités produit habituelles, mais aussi sur leur capacité à accompagner une transition qui n’a plus rien de théorique.
Le TOP 5 des meilleurs logiciels de facturation électronique en 2026
Mise à jour le 24 avril 2026 par la rédaction.
- 🥇 Pennylane - Le plus complet pour lier facturation électronique, trésorerie et comptabilité
- 🥈 Indy - Le plus convaincant pour les indépendants qui veulent rester dans un cadre simple et gratuit
- 🥉 Sellsy - Le plus pertinent pour relier prospection, vente et facturation dans le même outil
- Tiime - Le plus simple pour passer à la facturation électronique sans alourdir sa gestion
- Qonto - Le plus immédiat pour facturer, encaisser et recevoir ses factures au même endroit
1. 🥇 Pennylane : le plus complet pour lier facturation électronique, trésorerie et comptabilité
Pennylane est une plateforme française de gestion financière qui va bien au-delà du simple logiciel de facturation. L’outil permet de créer des devis et des factures, de suivre les paiements et d’automatiser une partie des relances, tout en réunissant aussi trésorerie, dépenses, pré-comptabilité et collaboration avec l’expert-comptable dans une même interface. Cette logique de centralisation se prolonge aussi dans ses fonctions d’automatisation et d’analyse, y compris avec ComptAssistant, une fonctionnalité d’intelligence artificielle conçue pour accompagner certains traitements comptables et renforcer la lisibilité des flux. C’est précisément cette vision plus large qui lui vaut ici la première place. À l’échéance de septembre 2026, l’enjeu n’est plus seulement d’éditer des factures, mais de s’appuyer sur une solution capable d’intégrer correctement la réception, l’émission conforme et le suivi des flux liés à la réforme. Face à des solutions plus immédiates comme Indy ou Tiime, Pennylane occupe un territoire plus transverse et plus financier. Il arrive en tête parce qu’il propose aujourd’hui l’un des cadres les plus cohérents pour aborder la réforme sans isoler la facturation du reste.
À qui s’adresse Pennylane ?
Pennylane s’adresse avant tout aux indépendants, TPE et PME qui ne cherchent pas seulement à éditer des factures, mais à structurer plus largement leur gestion financière dans un même outil. Il prend tout son sens lorsque l’activité commence à jongler avec plusieurs briques séparées (facturation, suivi bancaire, dépenses, comptabilité, reporting) ou lorsqu’un lien étroit avec un expert-comptable fait partie du fonctionnement quotidien. Face à des solutions plus immédiates comme Indy ou Tiime, Pennylane se montre plus pertinent dès que la facturation s’inscrit dans une logique de trésorerie, de précomptabilité et de pilotage des flux. C’est aussi dans ce type de contexte, plus dense et plus structuré, que des fonctions comme l'assistant par intelligence artificielle ComptAssistant trouvent leur intérêt, en venant soutenir certains traitements comptables plutôt qu’en ajoutant une couche technologique de plus. En revanche, pour une activité très simple ou pour un indépendant qui cherche seulement un outil léger et peu coûteux, sa profondeur fonctionnelle peut paraître plus large que nécessaire.
- credit_cardCartes physiques, virtuelles & éphémères
- languageRéseau Masterard
- payments3 offres + 2 sur-mesure
- auto_graphContrôle & gestion des dépenses
- add_shopping_cartDevis, factures & avoirs
- Plateforme tout-en-un
- Collaboration native avec les experts-comptables
- IBAN français inclus dans tous les abonnements payants
- PDP immatriculée DGFIP, prête pour la réforme de la facturation électronique dès 2026
- Support reconnu comme réactif et humain
- Dépôt de capital 100 % en ligne à partir de 1 euro avec abonnement actif
- Rappel téléphonique absent du plan Basique, support par chat uniquement
- Pas de notes de frais et prévisionnel dans le plan Basique
- Pas de plan gratuit
Ce qu’en pensent les utilisateurs de Pennylane
Les retours utilisateurs autour de Pennylane sont globalement très favorables, avec une satisfaction élevée sur les grandes plateformes d’avis et sur les stores mobiles. Ce qui revient le plus souvent, c’est l’impression d’avoir enfin un outil capable de relier dépenses, factures, paiements et lecture comptable sans multiplier les services, avec à la clé un vrai gain de temps sur l’administratif et une meilleure visibilité au quotidien. Le support fait aussi partie des points régulièrement salués, notamment pour sa réactivité et la qualité de l’accompagnement. Les avis sont toutefois un peu plus nuancés dès que l’on quitte la simple facturation pour entrer dans des usages plus comptables ou plus avancés : certains utilisateurs jugent le plan Basique vite limité, regrettent l’absence de canal téléphonique immédiat à ce niveau d’offre ou signalent quelques bugs liés à un produit qui évolue rapidement. Notre test de Pennylane allait dans le même sens, en soulignant une plateforme très complète et cohérente, particulièrement pertinente pour les structures qui travaillent avec un expert-comptable, mais parfois plus large que nécessaire pour les profils les plus simples.
✅ Pourquoi recommandons-nous Pennylane ?
Nous recommandons Pennylane parce qu’il aborde la facturation électronique comme un sujet de gestion globale, et non comme une simple mise à jour technique. C’est précisément ce qui fait sa différence à l’approche de l’échéance de septembre 2026. Là où d’autres outils répondent très bien à un besoin plus ciblé, lui parvient à relier facturation, trésorerie, dépenses, reporting et collaboration comptable dans un ensemble cohérent. Pour une entreprise qui veut anticiper la réforme sans ajouter un outil de plus à une organisation déjà fragmentée, sa proposition reste aujourd’hui l’une des plus crédibles du marché.
❌ Les faiblesses de Pennylane
La principale limite de Pennylane tient à ce qui fait aussi sa force : son périmètre. Pour une activité très simple ou pour un indépendant qui cherche avant tout un outil léger et peu coûteux, la plateforme peut paraître plus dense que nécessaire, là où Indy ou Tiime iront plus droit au but. Son tarif d’appel mérite aussi d’être regardé de près, car certaines fonctions vite utiles dans un usage réel poussent assez rapidement vers les formules supérieures. Le plan Basique reste en outre moins confortable côté support, avec un passage d’abord par le chat et l’assistant automatisé, et quelques utilisateurs signalent encore des bugs ou des frictions ponctuelles liées à un produit en forte évolution. Rien de rédhibitoire, mais une chose reste claire : Pennylane se choisit surtout si l’on veut réellement centraliser et structurer sa gestion, pas simplement accéder à un logiciel de facturation parmi d’autres.
2. 🥈 Indy : le plus convaincant pour les indépendants qui veulent rester dans un cadre simple et gratuit
Indy est un logiciel français de facturation et de comptabilité conçu avant tout pour les indépendants. L’outil permet de créer des devis et des factures, de suivre les paiements et d’automatiser une partie de la gestion comptable dans une interface pensée pour rester simple. C’est précisément cette promesse de lisibilité qui fait sa force. Indy ne cherche pas à couvrir tout le spectre d’une plateforme de gestion financière plus large, mais à proposer une solution claire, accessible et immédiatement compréhensible pour les petites structures qui veulent aller à l’essentiel. Son utilisation de l’intelligence artificielle s’inscrit d’ailleurs assez naturellement dans cette logique : elle est mobilisée pour catégoriser les transactions, détecter la TVA et alléger certains traitements comptables du quotidien. À l’échéance de septembre 2026, son positionnement reste particulièrement lisible, avec une facturation électronique incluse sans surcoût et une approche rassurante pour les profils qui veulent se préparer à la réforme sans basculer vers un outil plus dense. Face à des solutions plus structurantes comme Pennylane, ou à des alternatives qui jouent elles aussi la carte de la simplicité comme Tiime, Indy conserve un vrai avantage sur l’accessibilité et sur la force de son entrée gratuite. C’est cette combinaison entre simplicité, gratuité, automatisation et conformité qui lui vaut ici la deuxième place de notre comparatif.
À qui s’adresse Indy ?
Indy s’adresse d’abord aux indépendants, freelances, professions libérales et petites structures qui veulent un outil simple, peu engageant et capable de couvrir l’essentiel sans coût d’entrée. Il conviendra surtout aux profils qui facturent seuls et qui attendent d’un logiciel qu’il leur fasse gagner du temps sur l’administratif sans restructurer toute leur organisation. C’est aussi ce qui le distingue le plus nettement de Pennylane, plus pertinent dès que la gestion devient plus large. Dans ce cadre, les briques d’automatisation, y compris lorsqu’elles reposent sur l'IA, ont du sens parce qu’elles servent avant tout à alléger l’administratif. En revanche, dès qu’il faut plusieurs utilisateurs, plus de pilotage ou une logique de gestion plus dense, Indy montre plus vite ses limites.
- credit_cardCarte physique et virtuelle
- languageRéseau Mastercard
- payments3 offres
- auto_graphContrôle & gestion des dépenses
- add_shopping_cartDevis & Facturation électronique
- Formule gratuite réellement fonctionnelle avec IBAN français, carte Mastercard et facturation électronique conforme à la réforme 2026
- Catégorisation automatique de plus de 90 % des transactions, avec détection de TVA
- SAV entièrement basé en France
- Certifié Plateforme Agréée pour la facturation électronique obligatoire
- Tarifs Premium très compétitifs pour auto-entrepreneurs et entreprises individuelles BNC
- Pas d'API publique ni de connecteurs natifs avec Stripe, Zapier, Shopify ou Pennylane
- Aucune gestion multi-utilisateurs avancée, pas de workflows d'approbation pour les équipes
- Périmètre restreint : LMP, régimes agricoles, sociétés à l'IR et BIC hors micro non pris en charge
- L'accès à un support téléphonique direct n'est disponible qu'avec l'option expert-comptable payante
Ce qu’en pensent les utilisateurs d’Indy
Les retours utilisateurs autour d’Indy sont globalement très positifs, surtout sur la simplicité de prise en main, la clarté de l’interface et l’impression d’avoir enfin un outil qui simplifie vraiment la gestion quotidienne. Beaucoup saluent aussi le modèle gratuit et le gain de temps permis par l’automatisation. Dans notre test d'Indy, nous soulignions justement un rapport qualité-prix particulièrement fort pour les indépendants, une formule gratuite rare à ce niveau et une vraie cohérence entre comptabilité, compte pro et facturation électronique. Les réserves portent davantage sur le périmètre, plus limité dès que les besoins se complexifient, ainsi que sur l’absence d’API et de connecteurs tiers.
✅ Pourquoi recommandons-nous Indy ?
Nous recommandons Indy parce qu’il répond avec justesse à l’un des cas de figure les plus fréquents de cette réforme : celui d’un indépendant ou d’une petite activité qui doit se préparer sérieusement à la facturation électronique sans adopter un outil trop lourd. Là où d’autres solutions brillent par leur largeur fonctionnelle, Indy convainc par sa capacité à aller à l’essentiel avec une vraie cohérence produit et une offre gratuite crédible. Pour un professionnel qui cherche avant tout une solution claire, abordable et bien alignée sur les enjeux de septembre 2026, c’est l’une des recommandations les plus naturelles du marché.
❌ Les faiblesses d’Indy
La principale limite d’Indy tient à son positionnement même. Sa force est d’aller à l’essentiel, mais cette simplicité le rend logiquement moins pertinent dès que les besoins dépassent le cadre d’une gestion individuelle ou très légère. Pour une entreprise qui veut centraliser plus largement sa trésorerie, sa précomptabilité, ses dépenses ou la collaboration avec plusieurs intervenants, Pennylane offrira généralement un cadre plus solide. Comme nous l’indiquions aussi dans notre test, l’absence d’API publique, de connecteurs tiers et de gestion multiutilisateurs avancée réduit son intérêt dans des environnements plus structurés. En clair, Indy est excellent tant qu’on l’évalue pour ce qu’il est vraiment : une solution très convaincante pour indépendants, pas un outil pensé pour toutes les configurations.
3. 🥉 Sellsy : le plus pertinent pour relier prospection, vente et facturation dans le même outil
Sellsy est un logiciel français qui va bien au-delà du simple devis-facture. La solution réunit dans un même environnement le CRM, les devis, la facturation, les paiements, la trésorerie et une partie de la pré-comptabilité, avec une logique clairement pensée pour relier l’activité commerciale au suivi administratif. À l’échéance de septembre 2026, Sellsy met aussi en avant une plateforme agréée, l’émission et la réception conformes des factures électroniques, ainsi qu’un accompagnement dédié à la transition. L’intelligence artificielle y trouve une place cohérente, puisque l’éditeur l’intègre directement à sa suite pour aider à rédiger, analyser et retrouver plus vite certaines informations. Face à Pennylane, plus orienté gestion financière, Sellsy parlera davantage aux entreprises qui veulent conserver une vraie continuité entre prospection, vente et facturation. S’il figure en troisième position de ce comparatif, c’est parce que Sellsy répond particulièrement bien aux besoins des TPE et PME qui ne veulent pas traiter la facture comme une étape isolée du reste de leur activité.
À qui s’adresse Sellsy ?
Sellsy s’adresse surtout aux TPE et PME qui ont déjà une organisation un peu structurée, un besoin de suivi commercial régulier et l’envie de réunir plusieurs briques de gestion dans une même plateforme. Il conviendra particulièrement aux entreprises qui travaillent avec des devis, des pipelines de vente, des relances, des paiements récurrents ou des factures plus complexes, et qui veulent conserver un lien direct entre la relation client et la facturation. C’est aussi ce qui le distingue le plus nettement de Pennylane, plus pertinent lorsque la lecture financière et comptable domine, ou d’Indy, bien plus adapté à une gestion individuelle et légère. En revanche, pour une activité très simple ou pour un indépendant qui cherche avant tout une solution économique et immédiate, Sellsy paraîtra souvent plus engageant que nécessaire.
- Interface claire.
- Prospection client automatisée.
- Nombreuses fonctionnalités pour mieux gérer son entreprise.
Ce qu’en pensent les utilisateurs de Sellsy
Les retours utilisateurs autour de Sellsy sont globalement favorables, avec une note solide sur Trustpilot et des avis qui reviennent souvent sur la richesse fonctionnelle, la cohérence entre les modules et la qualité de l’accompagnement. Beaucoup apprécient le fait de pouvoir enchaîner devis, facturation, relances, trésorerie et CRM dans une interface unique, avec un outil jugé complet et plutôt intuitif pour une solution de cette catégorie. Le support est lui aussi souvent salué, notamment lors de la mise en route et des phases de migration. Les critiques portent davantage sur le prix, jugé élevé par certains à mesure que l’on ajoute des utilisateurs ou des modules. Ainsi que sur quelques remontées plus ponctuelles liées à la performance, à l’ergonomie de certaines briques ou aux conditions d’abonnement. L’ensemble dessine malgré tout une solution perçue comme sérieuse, particulièrement adaptée aux entreprises qui veulent un outil commercial et financier plus structuré.
✅ Pourquoi recommandons-nous Sellsy ?
Nous recommandons Sellsy parce qu’il répond très bien à un besoin souvent mal couvert par les logiciels de facturation plus simples : celui d’une entreprise qui veut lier prospection, vente, devis, facturation et suivi des paiements dans un même environnement. Dans le contexte de la réforme, cet angle devient particulièrement pertinent, car la facture électronique n’est pas seulement un sujet de conformité, mais aussi un point de friction potentiel entre commerce, administration et gestion. Là où d’autres outils excellent sur la simplicité ou sur la lecture financière, Sellsy convainc par sa capacité à garder une vraie continuité entre la relation client et l’encaissement. Pour une TPE ou une PME déjà un peu structurée, c’est aujourd’hui l’une des options les plus cohérentes du marché.
❌ Les faiblesses de Sellsy
La principale limite de Sellsy tient à son niveau d’engagement. Sa richesse fonctionnelle fait sa force, mais elle suppose aussi un budget plus conséquent et un besoin déjà assez clair côté organisation. Pour une activité très légère, pour un indépendant ou pour une structure qui cherche avant tout un outil simple et peu coûteux, Sellsy risque d’apparaître trop dense, là où Indy ou Tiime iront plus droit au but. Son modèle par utilisateur et par module mérite aussi d’être regardé de près, car la facture peut vite grimper à mesure que l’équipe s’élargit ou que les besoins se précisent. En clair, Sellsy est très pertinent tant qu’on l’évalue pour ce qu’il est vraiment : une plateforme de gestion commerciale et de facturation pour entreprises déjà structurées, pas une solution universelle ni une porte d’entrée minimaliste vers la réforme.
4. Tiime : le plus simple pour passer à la facturation électronique sans alourdir sa gestion
Tiime est un logiciel français de facturation, de comptabilité et de compte pro pensé pour les entrepreneurs qui veulent aller à l’essentiel. L’outil permet de créer des devis et des factures gratuitement, de suivre ses paiements et d’aborder la facturation électronique dans une interface volontairement simple, sur web comme sur mobile. À l’échéance de septembre 2026, son positionnement est particulièrement lisible : Tiime met en avant sa plateforme agréée entièrement intégrée, la réception et l’émission des factures électroniques, ainsi qu’une promesse de gratuité qui parle immédiatement aux petites structures. Face à Indy, qui vise lui aussi les indépendants avec une logique de simplicité, Tiime se différencie davantage par son approche très fluide, son ancrage mobile et sa volonté de rendre la transition presque invisible au quotidien. L’intelligence artificielle existe bien dans l’écosystème Tiime, notamment sur des sujets d’automatisation comptable, de matching et de traitement des flux. Mais elle n’est pas réellement mise en avant comme l’argument central de son offre de facturation pour entrepreneurs. S’il figure dans ce comparatif, c’est parce qu’il fait partie des solutions les plus naturelles pour se mettre à niveau sans alourdir sa gestion.
À qui s’adresse Tiime ?
Tiime s’adresse surtout aux indépendants, micro-entreprises, TPE et petites structures qui veulent un outil simple, rapide à prendre en main et peu engageant. Il conviendra particulièrement aux profils qui cherchent avant tout à facturer proprement, à suivre leurs paiements et à se préparer à la réforme sans passer par une plateforme trop dense ou trop coûteuse. C’est aussi ce qui le rapproche d’Indy, même si Tiime assume davantage une logique de simplicité d’usage globale, avec une expérience pensée pour fluidifier le quotidien plutôt que pour couvrir un périmètre comptable très large. En revanche, pour une structure qui veut un pilotage plus poussé, plusieurs utilisateurs ou une lecture plus financière de son activité, Tiime montrera plus vite ses limites.
- Gestion comptable automatisée
- Interface intuitive
- Lié aux banques en ligne
- Fonctionnalités limitées pour grandes entreprises
- Support limité
- Pas d'outil collaboratif avancé
Ce qu’en pensent les utilisateurs de Tiime
Les retours utilisateurs autour de Tiime sont globalement très favorables, avec des notes élevées sur Trustpilot, Google, l’App Store et le Play Store. Ce qui revient le plus souvent, c’est la simplicité de l’interface, la rapidité de prise en main et le sentiment d’avoir enfin un outil qui facilite la facturation sans faire perdre de temps. Beaucoup saluent aussi la gratuité, la qualité de l’application mobile et l’idée d’une transition vers la facturation électronique qui ne bouleverse pas les habitudes. Les critiques sont plus limitées, mais certaines évoquent des besoins qui dépassent le périmètre de l’outil ou quelques frictions ponctuelles sur des fonctions plus avancées. L’ensemble dessine en tout cas un logiciel perçu comme très accessible, particulièrement rassurant pour les petites structures qui cherchent une solution simple et bien notée.
✅ Pourquoi recommandons-nous Tiime ?
Nous recommandons Tiime parce qu’il répond très bien à un besoin concret et très répandu : celui d’un entrepreneur qui veut se préparer à la facturation électronique sans complexifier son organisation. Là où d’autres solutions cherchent à couvrir un périmètre plus large, Tiime convainc par sa capacité à rendre la transition simple, lisible et peu coûteuse. Sa gratuité, sa plateforme agréée intégrée et sa prise en main rapide en font une option particulièrement crédible pour les indépendants et petites structures qui veulent avancer sans se suréquiper. C’est précisément ce positionnement qui justifie sa place dans ce comparatif.
❌ Les faiblesses de Tiime
La principale limite de Tiime tient à ce qui fait aussi sa force : sa recherche de simplicité. Pour une activité très légère, c’est un atout évident, mais dès que les besoins deviennent plus larges (pilotage plus fin, collaboration plus dense, logique financière plus structurée), la solution montre plus vite ses limites. Face à un outil comme Pennylane, plus complet sur la gestion financière, ou même à Sellsy sur la partie commerciale, Tiime reste d’abord une porte d’entrée simple et efficace, pas une plateforme pensée pour absorber des usages plus lourds. En clair, c’est une très bonne solution tant qu’on l’évalue pour ce qu’elle promet réellement : simplifier la facturation et la transition vers 2026, pas centraliser toute la gestion d’entreprise.
5. Qonto : le plus immédiat pour facturer, encaisser et recevoir ses factures au même endroit
Qonto n’aborde pas la facturation électronique comme un simple prolongement du devis-facture classique. La solution l’intègre dans un environnement plus large où se croisent factures clients, factures fournisseurs, paiements, encaissements et suivi des flux, avec une approche pensée pour aller vite et limiter les frictions du quotidien. À l’échéance de septembre 2026, ce positionnement devient particulièrement lisible : Qonto met en avant une plateforme agréée déjà opérationnelle, l’activation rapide de la réception des factures électroniques et un accès gratuit à sa brique de facturation, y compris sans compte pro. C’est aussi ce qui lui permet d’occuper une place à part dans ce comparatif. Là où Tiime ou Indy parlent d’abord à des structures qui cherchent une brique de facturation simple, Qonto se distingue par sa capacité à faire converger plus directement facturation et flux de paiement dans un même espace.
À qui s’adresse Qonto ?
Qonto s’adresse avant tout aux indépendants, TPE et PME qui veulent aborder la facturation électronique sans ajouter un outil de plus à leur organisation. En particulier lorsqu’ils cherchent déjà à centraliser paiements, encaissements, factures d’achat et factures clients dans un même espace. Il conviendra surtout aux structures qui privilégient la lisibilité, la rapidité de mise en route et une expérience très opérationnelle, avec une promesse claire : limiter les allers-retours entre plusieurs interfaces. C’est dans ce cadre qu’il se montre le plus convaincant, davantage que pour des entreprises qui cherchent un logiciel de facturation plus spécialisé, comme peuvent l’être Tiime ou Indy sur la simplicité pure, ou un environnement plus poussé sur la gestion financière, comme Pennylane.
- credit_cardCartes physiques et virtuelles
- languageRéseau Mastercard
- payments3 offres
- auto_graphContrôle & gestion des dépenses
- add_shopping_cartDevis & Facturation illimités
- Support téléphonique 24h/24 et 7j/7
- API ouverte et Qonto Embed
- Compte rémunéré jusqu'à 4 %
- Virements internationaux SWIFT
- Service de création d'entreprise assistée 100 % en ligne
- Pas d'offre permanente à 0 euro
- Gamme TPE/PME onéreuse
- Pas de découvert autorisé
Ce qu’en pensent les utilisateurs de Qonto
Les retours utilisateurs autour de Qonto sont globalement très favorables, comme en témoigne notamment sa note élevée sur Trustpilot. Ce qui revient le plus souvent, c’est la simplicité de l’interface, la rapidité de prise en main, la fluidité du parcours et le sentiment d’avoir un produit moderne, clair et efficace au quotidien. Beaucoup apprécient aussi la qualité du support et la capacité de l’outil à centraliser plusieurs dimensions de la gestion sans donner l’impression d’un environnement lourd. Notre test sur Qonto mettait lui aussi en avant une solution très aboutie sur l’expérience utilisateur, la gestion quotidienne et la richesse globale de l’offre, tout en rappelant que certains services restent payants ou optionnels et que la plateforme n’échappe pas à quelques limites sur certains usages plus spécifiques. Les critiques utilisateurs elles portent davantage sur des cas plus sensibles, avec des remontées plus nuancées dès qu’il est question de contrôle, de blocages ou de situations sortant du cadre standard. L’ensemble dessine malgré tout une solution perçue comme fiable, particulièrement rassurante pour les petites structures qui veulent un produit bien intégré et simple à activer.
✅ Pourquoi recommandons-nous Qonto ?
Nous recommandons Qonto parce qu’il répond très bien à un besoin concret de la réforme : celui d’une entreprise qui veut pouvoir facturer, recevoir ses factures d’achat, suivre ses statuts et encaisser sans avoir à empiler les outils. Sa force n’est pas d’aller aussi loin qu’une solution plus structurante sur la gestion financière, ni de couvrir toute la profondeur d’un outil plus commercial. Elle tient plutôt à sa capacité à rendre la transition immédiate, lisible et très opérationnelle, avec une plateforme agréée déjà en place, une activation simple et une logique produit qui réduit réellement les frictions. Pour une structure qui veut surtout gagner du temps et garder la main sur ses flux dans un environnement cohérent, Qonto reste aujourd’hui l’une des options les plus convaincantes du marché.
❌ Les faiblesses de Qonto
La principale limite de Qonto tient au fait que sa force vient surtout de l’intégration des flux, pas d’une spécialisation très poussée sur chaque brique. Autrement dit, si l’on cherche avant tout un logiciel de facturation pur, une lecture financière plus approfondie ou une gestion commerciale plus structurée, la solution montrera plus vite ses limites. C’est là que Pennylane ira plus loin sur la profondeur de gestion financière, tandis que Tiime ou Indy resteront parfois plus évidents pour des besoins de facturation plus simples et plus ciblés. C’est aussi ce que notre essai mettait en lumière, en rappelant que certains usages peuvent vite faire grimper la facture et que la grille tarifaire mérite d’être examinée de près. En clair, Qonto est très pertinent tant qu’on l’évalue pour ce qu’il promet réellement : simplifier et centraliser des flux, pas remplacer à lui seul tous les outils de gestion d’une entreprise.
Réforme de la facturation électronique : un PDF envoyé par mail ne suffira plus
C’est sans doute l’un des points les plus importants à comprendre dans cette réforme : un PDF envoyé par mail ne suffira plus.
la facturation électronique, comme on peut l’entendre aujourd’hui, sous la forme de facture « papier » scannée, de PDF ordinaire, de document envoyé par mail, ne sera plus conforme à la réglementation.
Beaucoup d’entreprises pensent déjà faire de la facture électronique parce qu’elles transmettent leurs documents en version numérique, mais ce n’est pas ce que vise le nouveau cadre. Pour être considérée comme une véritable facture électronique au sens de la réforme, la facture devra contenir des données structurées, pouvoir être traitée automatiquement par les systèmes concernés et transiter par une plateforme agréée ou compatible.
Autrement dit, le sujet ne consiste pas simplement à remplacer le papier par un fichier PDF. Ce qui change, ce n’est pas seulement l’apparence du document, mais sa manière d’être produite, transmise, reçue et exploitée. Un PDF pourra toujours conserver une utilité de lecture ou de consultation, mais il ne répondra plus, à lui seul, à la définition attendue pour les opérations concernées par la réforme.
C’est précisément pour cette raison que la question du logiciel devient centrale. Avant même de comparer les outils, il faut comprendre que la réforme ne demande pas seulement d’éditer une facture propre, mais de s’assurer que la brique qui gère déjà la facturation dans l’entreprise saura produire, recevoir et transmettre les flux dans le cadre attendu à partir de septembre 2026.
Comment identifier vos besoins avant de choisir un logiciel de facturation électronique ?
Avant de comparer des logiciels de facturation électronique, encore faut-il savoir ce que l’on attend réellement d'un tel outil. Et c’est souvent là que les entreprises se trompent : elles cherchent un « bon logiciel » avant même d’avoir clarifié la nature de leurs flux, leur niveau d’équipement et la place exacte de la facturation dans leur organisation.
Or, avec la réforme, la bonne question n’est pas seulement « quel logiciel choisir ? », mais « de quoi avons-nous réellement besoin pour rester conformes sans désorganiser notre fonctionnement ? ».
Quel logiciel porte aujourd’hui la facturation dans votre entreprise ?
Le premier réflexe consiste à repérer dans quel outil vos factures sont aujourd’hui gérées. Certaines entreprises utilisent un logiciel de devis-factures. D’autres passent par leur logiciel comptable. D’autres encore émettent leurs factures depuis un ERP ou une suite de gestion plus large. Ce point de départ est essentiel, car il permet de savoir quel outil vérifier en priorité. Si vos factures sont déjà gérées dans votre logiciel comptable, c’est ce logiciel qu’il faut examiner. Si elles sortent de votre ERP, c’est l’ERP qu’il faut auditer. L’erreur la plus fréquente consiste à chercher un nouveau logiciel de facturation alors que la facturation est déjà pilotée ailleurs dans l’organisation.
Évaluer le niveau réel de complexité
Toutes les entreprises n’abordent pas la réforme avec le même niveau de besoin. Une activité qui émet peu de factures, avec un fonctionnement simple et peu d’intervenants, ne cherche pas la même chose qu’une structure qui gère plusieurs utilisateurs, des flux d’achat, des paiements, un suivi d’encaissement plus fin ou des outils déjà interconnectés. Avant de comparer des solutions, il faut donc se demander si le besoin porte seulement sur la mise en conformité minimale, sur un meilleur alignement avec l’existant, ou sur une transformation plus large de l’organisation. C’est souvent ce point qui détermine si un outil léger suffit, si la couche comptable doit évoluer, ou si un ERP devient plus cohérent.
Vérifier ce que le logiciel de facturation électronique devra réellement couvrir
C’est sans doute le point le plus important. Un éditeur peut annoncer que sa solution sera prête pour la réforme, mais cela ne suffit pas à conclure qu’elle répondra réellement au besoin. Il faut vérifier ce qu’elle couvre concrètement : la réception des factures électroniques, l’émission conforme selon le calendrier applicable, l’éventuel e-reporting selon les opérations concernées, la gestion des formats attendus, le suivi des statuts et son statut réel dans le dispositif : plateforme agréée, solution compatible ou dépendante d’un partenaire.
Mais il faut aussi aller plus loin : la solution est-elle suffisante pour votre usage réel ? Gère-t-elle correctement les paiements, les relances, la collaboration avec l’expert-comptable, les flux d’achat ou l’intégration avec les autres outils déjà utilisés ? Être prêt sur le papier ne vaut pas grand-chose si le logiciel remplit mal les fonctions qui découleront réellement de la réforme dans votre organisation.
Vérifier l’intégration avec le reste de votre organisation
Un outil peut sembler rassurant isolément et pourtant devenir un mauvais choix s’il s’intègre mal avec la comptabilité, la trésorerie, le CRM, l’ERP ou les autres briques déjà utilisées dans l’entreprise. À l’inverse, une solution moins spectaculaire mais bien connectée au système existant peut s’avérer beaucoup plus pertinente qu’un remplacement complet. La conformité ne doit donc pas être pensée comme une couche indépendante du fonctionnement réel de l’entreprise, mais comme une évolution à articuler avec le reste de l’écosystème logiciel.
Se poser la bonne question avant de comparer les logiciels
Le bon point de départ n’est donc pas « quel est le meilleur logiciel ? », mais « quel outil devons-nous réellement faire évoluer, et pour couvrir quels besoins ? ». C’est seulement une fois ce diagnostic posé qu’un comparatif de solutions devient vraiment utile. Sans ce travail préalable, le risque est de choisir un outil trop lourd, trop léger, ou simplement mal aligné avec l’organisation déjà en place. En pratique, la bonne question est souvent plus simple qu’elle n’en a l’air : le logiciel que vous utilisez aujourd’hui est-il seulement capable d’émettre des factures, ou est-il réellement prêt à porter les nouveaux flux imposés par la réforme ?
Quel logiciel de facturation électronique choisir selon vos besoins ?
Une fois vos besoins clarifiés, l’enjeu n’est plus d’identifier où vit la facturation dans votre organisation ni de mesurer votre niveau de complexité. Ce travail a déjà été fait. La vraie question devient alors la suivante : quel type de solution correspond le mieux à votre situation ? Cette section n’a donc pas vocation à refaire le diagnostic, mais à traduire ce diagnostic en grandes familles d’outils, afin d’aider à comprendre dans quels cas une solution légère suffit, quand une plateforme plus structurante devient pertinente, et à quel moment un ERP peut avoir du sens.
Vous avez surtout besoin d’une solution simple pour être conforme sans alourdir votre organisation
Si votre besoin est avant tout de facturer proprement, de suivre vos paiements et de pouvoir recevoir des factures électroniques sans transformer toute votre organisation, une solution légère sera souvent la plus adaptée. C’est dans ce cadre qu’Indy et Tiime se montrent les plus convaincants. Indy conviendra particulièrement aux indépendants, freelances et professions libérales qui veulent une solution claire, accessible et peu engageante. Tiime parlera davantage aux petites structures qui cherchent une expérience fluide, simple à prendre en main et pensée pour rendre la transition la plus légère possible.
Vous cherchez un outil plus structurant pour mieux relier facturation et gestion financière
Dès lors que la réforme vous pousse à mieux articuler facturation, trésorerie, dépenses, pré-comptabilité et collaboration avec l’expert-comptable, la bonne réponse n’est plus forcément un simple logiciel de devis-factures. Dans cette logique, Pennylane apparaît comme la proposition la plus solide du comparatif. Ce n’est pas l’outil le plus léger, mais c’est celui qui relie le mieux la facturation électronique à une lecture plus large de la gestion financière. Il devient particulièrement pertinent lorsque la facture n’est plus une simple sortie administrative, mais une brique intégrée à un pilotage plus global de l’activité.
Votre facturation est étroitement liée à votre activité commerciale
Pour certaines entreprises, la facture n’arrive pas en bout de chaîne de manière isolée. Elle s’inscrit dans un enchaînement qui commence avec la prospection, passe par le devis, la transformation commerciale, puis le suivi client et l’encaissement. Dans ce cas, la solution la plus pertinente n’est pas forcément celle qui va le plus loin sur la comptabilité ou sur la simplicité, mais celle qui conserve une vraie continuité entre les briques commerciales et la facturation. C’est précisément le territoire de Sellsy, qui parlera surtout aux TPE et PME déjà un peu structurées et qui veulent relier CRM, vente et facturation dans le même environnement.
Vous voulez centraliser les flux dans un environnement déjà pensé pour les paiements
Certaines structures ne cherchent pas tant un logiciel de facturation au sens classique qu’un moyen de réunir, dans un même espace, les factures clients, les factures fournisseurs, les paiements et les encaissements. Dans ce cas, Qonto occupe une place particulière dans le comparatif. Sa force ne tient pas à une spécialisation extrême sur chaque brique, mais à sa capacité à rendre la transition très immédiate pour les entreprises qui veulent surtout gagner du temps, limiter les frictions et garder leurs flux sous contrôle dans un environnement déjà structuré autour de la gestion courante.
Vous profitez de la réforme pour poser des bases plus larges
Toutes les entreprises n’abordent pas la réforme avec un objectif minimal de conformité. Certaines y voient aussi une occasion de faire évoluer plus profondément leur système d’information. Dans ce cas, une solution comme Odoo peut devenir pertinente. L’outil n’est ni le plus simple, ni le plus rassurant à court terme dans le contexte français actuel, notamment parce qu’il reste dans une situation différente de celle des plateformes déjà définitivement immatriculées. En revanche, il reste une option crédible pour les entreprises qui veulent intégrer la facturation dans un ERP plus large et réfléchir la réforme comme un chantier de structuration plus global.
Choisir un logiciel de facturation, ce n’est pas seulement choisir une marque
À ce stade, le bon choix ne dépend donc pas seulement du nom du logiciel, mais du type de besoin auquel il doit répondre. Une solution comme Indy ou Tiime n’a pas vocation à jouer le même rôle que Pennylane, Sellsy, Qonto ou Odoo. L’enjeu n’est pas de désigner un vainqueur universel, mais de comprendre quelle famille d’outils correspond le mieux à votre situation. C’est précisément à partir de cette grille de lecture que le comparatif prend tout son sens.
Comment nous avons sélectionné les meilleurs logiciels de facturation électronique
Ce comparatif n’a pas été construit comme une simple liste d’outils populaires ou de logiciels souvent cités dès que l’on parle de facturation. Nous avons retenu des solutions qui nous semblaient à la fois crédibles sur leurs qualités produit classiques (ergonomie, richesse fonctionnelle, lisibilité de l’offre, cible, niveau de structuration) et réellement pertinentes dans le contexte de la réforme de la facturation électronique.
Notre sélection repose d’abord sur un point simple : un bon logiciel de facturation en 2026 ne se juge plus seulement sur sa capacité à éditer des devis ou des factures. Nous avons donc accordé une attention particulière à la manière dont chaque solution aborde la réforme : réception des factures électroniques, émission conforme, lisibilité du positionnement sur le marché français, statut dans le dispositif lorsqu’il est revendiqué, prise en compte des flux réels de l’entreprise et capacité à s’intégrer à un environnement déjà en place.
Nous n’avons pas non plus cherché à opposer artificiellement les logiciels de facturation, les logiciels comptables et les ERP. Selon les entreprises, la facturation peut être gérée dans une brique dédiée, dans un logiciel comptable ou dans une suite de gestion plus large. C’est pour cette raison que notre classement ne repose pas uniquement sur la richesse fonctionnelle brute, mais sur la cohérence entre la promesse du logiciel, son territoire d’usage et les besoins concrets qu’il peut couvrir dans le cadre de la réforme.
Nous avons également tenu compte de l’expérience utilisateur, des retours disponibles sur le web, de la lisibilité tarifaire, des limites structurelles de chaque solution et, lorsque cela existait, de nos propres tests. L’objectif n’était pas de désigner un vainqueur universel, mais de retenir des logiciels réellement défendables selon des cas d’usage précis : indépendants, petites structures, entreprises plus organisées, besoin de centralisation, logique commerciale ou approche ERP.
Enfin, nous avons volontairement écarté une approche purement marketing. Le fait qu’un éditeur communique fortement sur la réforme ne suffisait pas à lui assurer une bonne place dans le classement. À l’inverse, nous n’avons pas exclu une solution simplement parce qu’elle occupait une place plus particulière dans le marché, dès lors qu’elle restait crédible pour un certain type d’organisation. C’est ce qui explique la diversité des profils retenus dans ce comparatif, et le fait que tous n’occupent pas exactement le même territoire.
Vous n’avez pas trouvé le logiciel de facturation électronique qui vous convient ? Notre comparatif met en avant les solutions qui nous paraissent les plus pertinentes pour anticiper la réforme de la facturation électronique de 2026. Pour découvrir d’autres options, consultez notre sélection complète de logiciels de facturation.
FAQ : les réponses aux questions que l’on se pose sur les logiciels de facturation électronique
Un logiciel de facturation est-il obligatoire avec la réforme ?
Pas dans l’absolu. La réforme n’impose pas un type de logiciel précis, mais elle impose à l’entreprise d’être capable de recevoir, puis selon les cas d’émettre, des factures électroniques dans le cadre prévu. En pratique, il faudra donc qu’un outil de votre organisation soit capable de gérer correctement ces nouveaux flux. Selon votre fonctionnement, cette fonction peut être portée par un logiciel de facturation, un logiciel comptable, un ERP ou une suite de gestion plus large.
Un PDF envoyé par mail sera-t-il encore suffisant ?
Non. Un PDF envoyé par mail peut toujours rester utile comme document de lecture, mais il ne correspond pas, à lui seul, à la définition de la facture électronique au sens de la réforme. Pour les opérations concernées, la facture devra contenir des données structurées et transiter dans le cadre prévu par le nouveau dispositif.
Toutes les entreprises sont-elles concernées par la facturation électronique ?
La réforme concerne largement les entreprises assujetties à la TVA établies en France, mais toutes ne sont pas concernées de la même manière. Le niveau d’obligation dépend du type d’opérations réalisées, du profil de l’entreprise et du calendrier applicable. Il faut donc raisonner non seulement en taille d’entreprise, mais aussi en type de clients, en nature des flux et en organisation réelle de la facturation.
Une micro-entreprise ou un auto-entrepreneur est-il concerné ?
Oui, dans de nombreux cas. Le fait d’être en micro-entreprise ou de bénéficier de la franchise en base de TVA ne suffit pas à sortir du périmètre de la réforme. Beaucoup d’auto-entrepreneurs auront au minimum à se mettre en capacité de recevoir des factures électroniques, et devront aussi vérifier si certaines de leurs opérations relèvent du e-reporting.
Faudra-t-il encore faire sa déclaration de TVA ?
Oui. La réforme de la facturation électronique ne supprime pas les obligations déclaratives en matière de TVA. Elle modifie la circulation de certaines données, mais elle ne dispense pas les entreprises concernées de continuer à respecter leurs obligations fiscales habituelles.
Faut-il changer de logiciel dès maintenant ?
Pas forcément. Avant de remplacer un outil, il faut d’abord vérifier où la facturation est réellement gérée dans l’entreprise et si cette couche évolue déjà pour couvrir les exigences de la réforme. Dans certains cas, le bon choix sera de conserver la solution déjà en place. Dans d’autres, la réforme révélera qu’un outil plus adapté devient nécessaire.
Comment savoir si mon logiciel est vraiment prêt ?
Il ne suffit pas qu’un éditeur affirme être « prêt pour la réforme ». Il faut vérifier ce que la solution couvre concrètement : réception des factures électroniques, émission conforme selon le bon calendrier, éventuel e-reporting, gestion des formats attendus, statut réel dans le dispositif, et qualité d’intégration avec le reste de votre environnement logiciel. Un outil peut être rassurant sur le papier sans être réellement suffisant pour vos usages.
Comment recevoir des factures électroniques en 2026 ?
À partir de septembre 2026, les entreprises concernées devront au minimum être en capacité de recevoir des factures électroniques. Cela suppose de s’appuyer sur une solution compatible avec le nouveau dispositif, directement ou via une plateforme agréée. Même les entreprises qui n’émettront pas encore immédiatement devront donc se préparer sur ce point.
Une plateforme agréée suffit-elle à elle seule ?
Non, pas toujours. Le fait qu’une solution soit agréée ou s’appuie sur un acteur agréé constitue un point important, mais ce n’est pas le seul critère à regarder. Il faut aussi vérifier si elle couvre réellement vos usages, si elle gère correctement vos flux, si elle s’intègre avec vos autres outils et si elle reste cohérente avec votre niveau d’organisation.
Quel logiciel choisir si mon besoin est surtout d’être prêt sans complexifier ma gestion ?
Si votre priorité est de vous mettre en conformité sans alourdir votre organisation, les solutions les plus simples et les plus lisibles restent souvent les plus pertinentes. Dans notre comparatif, Indy et Tiime se montrent particulièrement convaincants pour ce type de besoin, là où Pennylane, Sellsy, Qonto répondront davantage à des logiques de structuration plus large, de centralisation des flux ou d’intégration dans un environnement déjà plus dense.