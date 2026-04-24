Beaucoup d’entreprises pensent déjà faire de la facture électronique parce qu’elles transmettent leurs documents en version numérique, mais ce n’est pas ce que vise le nouveau cadre. Pour être considérée comme une véritable facture électronique au sens de la réforme, la facture devra contenir des données structurées, pouvoir être traitée automatiquement par les systèmes concernés et transiter par une plateforme agréée ou compatible.

Autrement dit, le sujet ne consiste pas simplement à remplacer le papier par un fichier PDF. Ce qui change, ce n’est pas seulement l’apparence du document, mais sa manière d’être produite, transmise, reçue et exploitée. Un PDF pourra toujours conserver une utilité de lecture ou de consultation, mais il ne répondra plus, à lui seul, à la définition attendue pour les opérations concernées par la réforme.

C’est précisément pour cette raison que la question du logiciel devient centrale. Avant même de comparer les outils, il faut comprendre que la réforme ne demande pas seulement d’éditer une facture propre, mais de s’assurer que la brique qui gère déjà la facturation dans l’entreprise saura produire, recevoir et transmettre les flux dans le cadre attendu à partir de septembre 2026.