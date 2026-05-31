Les startups françaises ont levé 6,7 milliards d'euros en 2025, répartis sur 411 tours de table. En valeur, c'est 5 % de moins qu'en 2024. En nombre de tours, le recul atteint 21 % (on crée moins de boîtes, et celles qui restent se partagent un gâteau qui rétrécit). Ces chiffres ne seraient qu'un mauvais trimestre de plus si le reste du monde n'allait pas dans la direction opposée : les États-Unis affichent +38 % de levées sur la même période, l'Europe dans son ensemble +12 %. La France, elle, décroche.

L'éléphant dans la pièce s'appelle Mistral AI. La série C du champion tricolore de l'intelligence artificielle, valorisée à 11,7 milliards d'euros, a capté à elle seule 25 % de l'ensemble du capital levé par les startups françaises en 2025. Retirez Mistral de l'équation et vous tombez à environ 5 milliards d'euros, soit peu ou prou le niveau de 2020. L'intelligence artificielle pèse désormais 43 % des financements (contre 27 % un an plus tôt) et 23 % des tours (contre 13 % en 2024). Derrière le fleuron tricolore dont les limites sont bien réelles, d'autres levées en amorçage ont fait parler d'elles : H à 212 millions d'euros, Genesis à 97 millions, Gradium à 64 millions, Bioptimus à 32 millions. Toutes dans l'IA. Comme par hasard.

Le rapport note au passage un paradoxe assez cruel : la France ne produit aucun leader de catégorie dans les segments les plus lucratifs de l'IA. Le Royaume-Uni a ElevenLabs dans la voix, la Suède a Lovable dans le code assisté, l'Allemagne a Parloa dans le service client. Mistral, lui, se bat contre OpenAI, Anthropic, Google et Meta dans la course aux modèles fondamentaux, avec une fraction de leurs moyens. Sa principale carte de différenciation ? Être européen. Car même sa philosophie de modèles ouverts et efficients a été exécutée à une échelle plus impressionnante du côté de la Chine avec la brochette Deepseek/Alibaba/Moonshot (et, soyons honnêtes, même aux États-Unis avec les modèles Gemma chez Google et GPT-OSS chez OpenAI).

Côté bonnes nouvelles (parce qu'il y en a), la fintech Pennylane décroche le titre de startup française de l'année selon Dewez : 100 millions d'euros de revenus récurrents annuels, une croissance de 130 % et deux tours bouclés dans la même année à des valorisations de 2 puis 3,9 milliards d'euros. Dans la défense, Harmattan est devenue en janvier 2026 la première licorne française du secteur, avec une série B de 200 millions de dollars menée par Dassault Aviation. Mais deux noms ne font pas un écosystème.