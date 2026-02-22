Arnault Maury, ingénieur en chef à la Direction générale de l'armement, ne tourne pas autour du pot. « Aujourd'hui, nous devons accélérer les commandes et les massifier », expliquait vendredi celui qui est aussi l'animateur du pacte drones aériens de défense, au sein de la même DGA. Pour passer à la vitesse supérieure, il fallait un déclencheur concret. Ce sera l'exercice militaire interarmées et interalliés Orion 2026, une manœuvre de grande envergure qui offre un terrain d'expérimentation idéal. « C'était l'occasion trouvée pour expérimenter la production et l'usage des drones à grande ampleur. Nous avions un an pour nous préparer. »