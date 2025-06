Sébastien Lecornu n'y va pas par quatre chemins pour dénoncer les lenteurs du cycle traditionnel d'acquisition militaire. « Entre le moment où les armées expriment un besoin et celui où elles sont livrées, on a parfois un décalage complet. Vous commandez un Minitel, mais on vous le livre après l'invention d'Internet », ironise-t-il. Voilà une métaphore qui frappe par sa justesse, à l'heure où tout va trop vite.