Une société suisse met au point des drones qui pourront faire feu sans autorisation humaine

Mikhail Kokorich est un Russe installé depuis 2012 en Occident, et qui développe avec sa start-up basée en Suisse Destinus des drones destinés... à l'armée ukrainienne. Celui qui a renoncé à sa nationalité russe au mois de janvier livre ainsi aux forces de Kiev des drones de type « Lord », pilotés par l'IA, qui permettent de récolter de l'information et d'effectuer du brouillage et de l'interception électromagnétique.

Une première étape dans un chemin beaucoup plus ambitieux. Destinus souhaite en effet développer des drones autonomes qui pourront à l'avenir mener des actions offensives. Ce sera le cas de son drone de type Hornet, qui pourra décider par lui-même d'attaquer d'autres drones. « En Ukraine, les cibles des Hornets pourraient être, par exemple, les drones lents Shahed [...] ou les drones de reconnaissance russes qui révèlent, par exemple, la localisation de l'artillerie ukrainienne » a ainsi expliqué un porte-parole de l'entreprise à BFM TV.