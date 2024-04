Pour Bill Gates, l’IA va profondément modifier notre rapport à la technologie

L'intelligence artificielle a depuis à peu près un an et demi commencé à changer nos vies. Et cela, on le doit d'abord à l'IA star qui a lancé le mouvement, ChatGPT, une IA développée par OpenAI, en collaboration avec le géant Microsoft. Autant dire qu'il est toujours intéressant de savoir ce que l'on peut penser du futur potentiel de cette technologie du côté de chez Redmond. Ce dont se charge avec joie la figure mythique à l'origine de cette entreprise, Bill Gates.