Contrairement à OpenAI, qui a essuyé des critiques pour avoir potentiellement utilisé des vidéos YouTube sans autorisation pour entraîner Sora, Adobe mise sur une approche plus transparente et éthique. La firme achète directement des vidéos à des créateurs de contenu en se concentrant sur des interactions humaines du quotidien, comme l'utilisation d'un smartphone ou d'équipement de fitness. Dans une volonté d'éviter les écueils de ses concurrents, Adobe serait aussi très demandeuse de vidéos incluant des mains, des yeux et des pieds, des membres dont la génération fidèle est toujours un défi.

Adobe propose ainsi 120 dollars pour un ensemble de clips vidéo, avec des tarifs pouvant grimper jusqu'à 7,25 dollars par minute en fonction de la qualité et de la pertinence. En évitant les contenus protégés par le droit d'auteur, la nudité et les éléments offensants, Adobe s'assure un jeu de données d'entraînement diversifié et représentatif, tout en collaborant avec la communauté créative.