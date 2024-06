Adobe Acrobat sera bientôt enrichi d'une dose d'IA

En matière d'IA générative, le public a plutôt tendance à penser d'abord et avant tout aux géants comme ChatGPT ou Gemini. Mais de nombreux acteurs de la tech se sont aussi lancés dans la bataille, et ont produit à leur tour des outils intéressants. C'est notamment le cas d'Adobe, qui a mis au monde son IA générative d'image Adobe Firefly. Depuis, la société à l'origine de la célèbre suite de logiciels graphiques a continué à se développer dans le secteur. Et c'est Acrobat qui en profite !