iOS 18 : grâce à des fuites, on en sait plus sur les nouveautés IA d'Apple

Depuis l'arrivée de ChatGPT, et la course lancée dans l'IA générative par tous les GAFAM, une question reste lancinante : et Apple alors ? Car la firme de Cupertino semble toujours à la traîne, sans aucune réalisation à proposer. Et il y aurait une raison bien précise à cela. En effet, Apple souhaite pouvoir proposer des outils IA directement sur son smartphone, et non pas seulement à travers un chatbot. Des outils qui vont arriver avec iOS 18, et que l'on peut commencer à apercevoir !