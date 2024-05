Apple : la WWDC 2024 sera vraiment sous le signe de l'IA, à quoi faut-il nous attendre ?

Apple essuie un retard conséquent dans le domaine de l'IA par rapport aux autres entreprises de la Big Tech. À tel point que Microsoft lui a volé la place d'entreprise avec la plus haute capitalisation boursière au monde.

Le géant californien compte désormais sur sa conférence développeur, le 10 juin prochain, pour rassurer ses investisseurs et dévoiler la manière dont la technologie sera déployée dans ses produits phares, et particulièrement l'iPhone. iOS 18 pourrait ainsi être la plus importante mise à jour de l'histoire du système d'exploitation.