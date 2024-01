iOS 18 pourrait être "la plus grosse" mise à jour de l'histoire de l'iPhone

En septembre prochain, Apple déploiera la nouvelle mouture de son système d'exploitation. Alors que l'annonce devrait officiellement avoir lieu au mois de juin, et que la première bêta destinée aux développeurs sera publiée à cette occasion, de nouveaux éléments nous permettent d'en apprendre plus sur les ambitions de la marque à la pomme avec sa future mise à jour.

En effet, voici ce que Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, a déclaré dans le dernier épisode de sa newsletter au sujet d'iOS 18, comme cela nous est rapporté par le site MacRumors : « On m'a dit que le nouveau système d'exploitation est considéré au sein de l'entreprise comme l'une des mises à jour iOS les plus importantes, sinon la plus importante, de l'histoire de l'entreprise ».