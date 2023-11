Apple va enfin adopter le format RCS : qu’est-ce que ça veut dire pour iMessage ?

Et si la situation va changer en 2024, le constructeur ne va pas abandonner iMessage pour autant. Comme l’explique Apple, l’intégration du RCS se fera « en parallèle d’iMessage ». Pour le dire plus simplement, les messages échangés entre appareils Apple continueront d’utiliser iMessage et ceux envoyés vers des appareils Android utiliseront bientôt le RCS plutôt que le SMS, afin de bénéficier des avantages du nouveau protocole. La séparation des « bulles bleues » et « bulles vertes » continuera donc d’exister, même si le fossé de fonctionnalité entre les deux protocoles sera moins marqué.