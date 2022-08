Après Hangouts, Chat, Meet, Duo, Voice... Google lance finalement une campagne anti-iMessage

Google a donc décidé de prendre le sujet à bras-le-corps et a mis en ligne un site web baptisé « Get the Message » recensant tous les atouts du RCS, comme la possibilité de partager des photos et vidéos en haute qualité, de créer des conversations de groupe ou encore le chiffrement des communications, que n'offrent pas les SMS et les MMS. On peut y retrouver également des témoignages d'utilisateurs Android frustrés par la situation ainsi que des articles de presse soigneusement sélectionnés.

Le géant du Web souhaite également mettre sa communauté à contribution et a truffé la page de boutons de partage permettant de publier des tweets sur son compte Twitter, avec une mention à Apple pour lui faire passer le message. Le moteur de recherche espère ainsi faire plier son concurrent en jouant sur l'effet de masse.

Pas sûr pour autant qu'Apple soit réceptive à cette action de communication. Les choses pourraient néanmoins s'arranger dans quelques années avec l'application du DMA européen, un ensemble de règles contraignantes qui encadrent les plateformes numériques. Le nouvel arsenal législatif aborde spécifiquement le sujet des messageries instantanées et obligera bientôt les différentes plateformes à être interopérables.

Si Google ne réussit pas à amadouer Apple, l'Europe réussira peut-être en utilisant la force.