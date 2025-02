WhatsApp domine de la tête et des épaules le milieu des messageries instantanées, avec plus de deux milliards d'utilisateurs dans le monde. Le logiciel est plébiscité en premier lieu pour le chiffrement de bout en bout des conversations, qu'elles soient tenues avec un seul correspondant ou avec un groupe de proches. Si aujourd'hui bon nombre de logiciels proposent une sécurité équivalente, WhatsApp fut l'une des premières à en faire bénéficier ses utilisateurs. WhatsApp est disponible sur smartphone, iOS et Android. On le retrouve également sur macOS et Windows, à la fois sur navigateur dans une version WhatsApp Web et depuis une application native, mais toujours pas sur iPad, malgré les demandes insistantes de nombreux utilisateurs historiques.

L'interface est toujours aussi simple, austère diront certaines personnes, mais cette pauvreté apparente permet aussi à l'application de ne pas se disperser. On retrouve facilement ses repères et il est aisé de lancer une discussion ou un appel de groupe, sans se retrouver noyé sous les options parfois très accessoires. Ajoutez le numéro de téléphone de votre contact, et vous pouvez commencer à discuter. Il est néanmoins possible de changer le fond d'écran des conversations, grâce à quelques modèles proposés par la marque, ou en ajoutant un visuel de sa collection.