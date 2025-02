Google Meet est l'une des solutions les plus simples pour les utilisateurs et les équipes souhaitant rapidement organiser une conférence à distance. En effet, produit conçu par le moteur de recherche oblige, son intégration aux différents produits de la marque est impeccable et il est très facile de planifier un évènement ainsi que d'y accéder depuis son compte utilisateur.

La plateforme de visioconférence est à la fois accessible depuis l'application mobile, disponible sur Android et sur iOS, mais aussi depuis un navigateur internet. L'entreprise américaine a récemment facilité l'accès à son client de visioconférence, en l'intégrant à Gmail, son client mail. Ainsi, en quelques clics, il est possible de passer un appel avec l'un de ses contacts sans quitter sa boite de réception. On n'a pas fait plus pratique dans le genre.