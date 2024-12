Avast One marque un changement de cap. Cette nouvelle solution tout-en-un se veut plus « grand public » que la suite Avast Premium Security ou Avast Ultimate, en intégrant des fonctionnalités de VPN illimité et une interface plutôt centrée sur les notifications et les conseils pour le grand public. Les experts grinceront peut être des dents, mais vu le public traditionnellement non technophile d’Avast, l’idée n’est pas si mauvaise.

Protection

Avast One ne change pas grand chose par rapport à la solution classique au niveau de la protection et pour cause : la suite est basée sur les mêmes moteurs. Ces dernières années, Avast a plutôt eu tendance à se classer au top des laboratoires et notamment d’AV-Test. Avast One n’a pas encore été évalué par AV Comparatives mais on peut d’ores et déjà dire qu’il n’y a que très peu de surprises dans ces premiers résultats : ils sont très bons sur les menaces zero day comme sur le « tout venant ».

Fondamentalement, les boucliers restent assez semblables, à l’exception de la protection des mails étrangement absente. Pour le reste, on retrouve les technologies de l’éditeur, et notamment son module anti ransomware, son outil de protection des fichiers sensibles (factures, pièces d’identité…) ou encore un pare-feu intelligent.

Ce dernier est sans doute le point le plus décevant, car Avast a fait l’impasse sur ses fonctionnalités de configuration avancée. Certes, le grand public n’est pas franchement habitué à créer des règles personnalisées, mais le pare-feu Avast étant généralement bien pensé, il est regrettable qu’il ne soit pas ici livré dans sa version intégrale au sein de l'édition gratuite. Toutefois on pourra pleinement en profiter dans Avast Premium Security, mais aussi dans la version payante d'Avast One permettant de protéger 5 à 30 appareils. La solution est notamment listées parmi les meilleurs antivirus pour Mac.

Fonctionnalités, ergonomie et interface

C’est sur la forme qu’Avast One se distingue réellement de l’autre solution de l’éditeur, avec une approche résolument centrée sur le côté apaisant et didactique. L’accueil laisse la part belle aux visuels et aux conseils d’utilisation, une approche plutôt réussie pour un public non expert. Et étant donné qu’Avast est souvent l’antivirus que l’on installe à ses proches, le fait de disposer d’une ergonomie simple et prenant l’utilisateur par la main est assez pertinent, d’autant plus qu’Avast a bien soigné les versions mobiles de sa nouvelle suite, avec une interface très cohérente par rapport à celle des versions desktop.

Avast insiste sur le côté tout-en-un d’Avast One, et notamment sur la présence d’un VPN illimité dans l’offre. Limité dans la version gratuite Avast One Essential, il est sans restriction dans la version complète, et profite d’une grande simplicité d’utilisation, avec une intégration à l’interface principale et deux modes de fonctionnement : un mode de navigation privé amélioré, où le VPN ne sert qu’à renforcer le mode incognito du navigateur web, et un mode plus complet. On apprécie également le fait de pouvoir disposer d’un kill switch et d’une activation automatique du VPN sur une connexion Wi-Fi publique.

Dans l’offre « tout-en-un » on retrouve enfin le très bon gestionnaire de mises à jour automatique des logiciels tiers, un module déjà appréciable dans Avast Premium Security et qui s’adresse là encore aux utilisateurs non avertis qui procrastinent la mise à niveau de leurs logiciels préférés, les exposant à des failles de sécurité. Les vrais, évidemment, utilisent la logithèque Clubic.