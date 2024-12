La dernière mise à jour visuelle de Bitdefender a introduit un petit changement sur lequel on demeure partagé, car il rompt justement avec l’équilibre évoqué plus haut. Pour être plus abordable pour le grand public, l’éditeur a revu l’organisation des différentes sections (Protection, vie privée, utilitaires…), en mettant un peu de couleurs dans les visuels, et surtout en utilisant l’espace pour les agrémenter d’explications sur le rôle des différents modules. Un très bon point pour renforcer le côté pédagogique de l’application et le guidage de l’utilisateur débutant. C’est également ce que fait avec brio l'antivirus Avast. Et cela rend effectivement le logiciel moins complexe, voire mystérieux auprès du grand public. Le problème, c’est que cette approche se fait un peu au détriment des utilisateurs « experts », qui disposaient dans les éditions antérieures à 2021 de raccourcis directs vers des fonctionnalités spécifiques, et celles-ci se retrouvent cachées derrière des boutons « Ouvrir » ou « Paramètres ». Bref, cela ajoute des clics pour effectuer les mêmes actions et ce qui est une avancée pour l'un des types d’utilisateurs est un peu un recul pour l’autre public cible.

