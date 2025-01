Sur la page de connexion qui s’affiche dans votre navigateur, sélectionnez le bouton « Connexion avec Bitdefender » et saisissez l’adresse email et le mot de passe de votre compte Bitdefender. Indiquez le code de sécurité reçu sur votre adresse email, et cliquez sur « Valider ». Il n’y a plus qu’à indiquer un mot de passe maître pour ouvrir l’extension. A noter que le service génère une clé de récupération de 24 caractères qui permet de récupérer votre compte en cas d’oubli du mot de passe principal. Il est également possible d’instaurer une authentification à deux facteurs.