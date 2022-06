Publicité ciblée : comment savoir si votre smartphone surveille vos discussions

Si Apple a bien affirmé changer ses pratiques suite à cette enquête, cela ne signifie pas pour autant que la société n'a plus accès à ces données. Par défaut, les enregistrements audio ne sont plus conservés, mais des retranscriptions automatiques des conversations sont créées, envoyées et utilisées. Ce ne sont pas les seuls à utiliser cette technique. Une étude d'avril 2022 portant sur l'assistant vocal d'Amazon concluait que les interactions entre les utilisateurs et Alexa étaient utilisées par le géant du web et ses partenaires publicitaires pour servir des publicités ciblées sur les appareils Echo mais aussi sur le web.