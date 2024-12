Venons en donc à ce qui change vraiment sur Avast One : l’interface ! On a pu observer, ces derniers mois, une tendance vers une nouvelle façon de présenter une solution de sécurité, notamment dans F-Secure Total et de manière encore plus radicale dans les nouvelles versions de McAfee. Et Avast One s’inscrit complètement dans cette approche, qui est d’orienter l’ergonomie vers quelque chose qui se veut avant tout informatif, didactique, et offrant un accès direct aux fonctionnalités essentielles tout en unifiant, là encore comme l’a fait McAfee, l’interface du client desktop et des versions mobiles, Avast One s’inscrivant comme une solution multi-appareils.