C’est un peu moins bon pour ce qui est des paramètres. Leur organisation semble assez cohérente, mais les menus sont assez chargés avec une multiplication d’options qui trahissent peut-être la simplicité généralement au rendez-vous dans la suite de sécurité. Ça n’est pas forcément grave tant que le logiciel fait son possible pour qu’il soit justement inutile d’y mettre les pieds si on ne se sent pas assez expert pour y toucher, mais disons qu’il y aurait peut-être une petite refonte à effectuer de ce côté. D’une manière générale, Norton a du mal à éviter l’empilement de fenêtres qui deviennent rapidement encombrantes, et ça n’est pas aidé par le fait qu’il y a véritablement deux interfaces d’accueil : celle de la partie sécurité, l’ex Norton Security, et My Norton, une sorte d’accueil global… Saluons au moins un bon point : on peut faire de plus en plus d'action directement depuis My Norton sans aller les chercher dans l'autre interface. Une vraie harmonisation serait sans doute préférable.