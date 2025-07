Cette sélection mêle habilement les indispensables de l’été et les produits tech du quotidien, avec des réductions intéressantes sur tous les segments. Les robots piscine WYBOT et Ultenic simplifient l’entretien de votre bassin pendant les fortes chaleurs, pendant que le climatiseur mobile COMFEE’ offre un peu de fraîcheur à l’intérieur. Côté image et son, on retrouve deux téléviseurs 4K à prix cassé, une barre de son Samsung HW-S67D, ou encore les AirPods 4 pour profiter de vos playlists en toute liberté.

Les amateurs d’écrans seront également comblés avec la Philips Ambilight 55”, saluée dans notre test complet pour son rendu immersif, ses contrastes équilibrés et sa compatibilité Google TV. Une belle façon de s’équiper intelligemment avant la fin des soldes.