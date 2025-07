Avec cette promotion Prime Day, Amazon propulse l’écran MSI G32CQ5P parmi les meilleurs rapports qualité/prix du moment. Pensé pour les joueurs, ce moniteur 31,5 pouces offre un compromis idéal entre fluidité, immersion et confort visuel. Grâce à sa dalle VA incurvée 1500R, il vous plonge au cœur de l’action, avec une excellente restitution des contrastes. À cela s’ajoutent une fréquence de rafraîchissement de 170 Hz et un temps de réponse de 1 ms, de quoi satisfaire même les joueurs de FPS les plus exigeants.

Un prix aussi bas pour une fiche technique aussi solide reste rare, surtout sur un modèle aussi bien équipé en connectique (DisplayPort, HDMI 2.0b CEC) et en ergonomie (réglage sur 3 axes). Si vous attendiez le bon moment pour mettre à jour votre setup, c’est clairement maintenant.