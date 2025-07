Alors que les températures grimpent, Amazon sort l’artillerie lourde pour vous aider à rester au frais. Le Prime Day bat son plein et met en avant une sélection de climatiseurs mobiles, ventilateurs silencieux et rafraîchisseurs d’air à prix cassé. Que vous soyez en quête d’un appareil d’appoint pour la chambre ou d’un modèle ultra-performant pour le salon, les offres disponibles ce mardi ont de quoi satisfaire tous les besoins… et tous les budgets. Voici notre sélection des meilleures affaires à saisir avant minuit.