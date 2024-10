Sur Mac, la capture d'écran totale demande un peu de gymnastique des doigts : il faut presser à la fois les touches Maj, Commande et 3. Pour une capture partielle de l'écran, il faut appuyer sur les touches Maj, Commande et 4 : un pointeur en croix apparaît et permet ainsi de choisir la zone à capturer avec la souris. Pour capturer une fenêtre complète ou un menu, il faut cette fois-ci presser les touches Maj, Commande, 4 et la barre d'espace. Le curseur prend ensuite la forme d'un appareil photo : il suffit de cliquer sur la fenêtre ou le menu choisi pour le capturer. L'utilitaire de capture d'écran peut aussi être ouvert par le biais de Spotlight (Commande et Espace) et se présentera sous la forme d'un menu avec toutes les fonctionnalités sus-mentionnées ainsi que la possibilité de faire de la capture vidéo.