Chaque été, la question revient : faut-il profiter des soldes dès maintenant ou patienter pour le Prime Day ? Les soldes offrent plusieurs avantages : un catalogue large, des remises étalées sur plusieurs semaines et l’absence d’abonnement obligatoire. Vous pouvez trouver des promotions sur quasiment toutes les catégories de produits, du ventilateur Rowenta à l’iPad, sans contrainte de délai.

En revanche, le Prime Day propose souvent des prix encore plus agressifs, notamment sur les marques partenaires d’Amazon (Echo, Ring, Kindle), mais il est limité dans le temps (48 heures) et réservé aux membres Prime. Si vous ciblez un produit précis, comme un smartphone Galaxy S25 ou une tablette Samsung, rien ne garantit qu’il sera moins cher pendant le Prime Day, surtout si les stocks se sont vidés pendant les soldes. Enfin, il faut savoir que Prime Day est une période plus “nerveuse” : ventes flash ultra-courtes, quantités limitées, et une concurrence féroce entre acheteurs. Si vous privilégiez la tranquillité et la disponibilité, les soldes restent une option sûre. Si vous êtes prêt à surveiller les offres minute par minute, Prime Day peut réserver de belles surprises.