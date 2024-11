Oui, le S8 MaxV Ultra incarne bien le summum de la technologie Roborock. D'abord, une station d’accueil très complète, embarquant à la fois des emplacements pour l’eau et la poussière, et des fonctions de séchage avancées pour la serpillère. Ensuite, une puissance d’aspiration inédite de 10 000 Pa, complétée par une brosse latérale pivotante pour un nettoyage efficace des recoins. Puis, une serpillère plus efficace que par le passé, agrémentée d’une serpillère latérale pour un meilleur lavage. Enfin, un mode de navigation plus efficace que jamais, capable de détecter la poussière et les obstacles en temps réel, nous sommes bien là face à un aspirateur robot de (très) haute volée.

Seul son prix pourra rebuter : nous sommes là face à un appareil haut de gamme, et le fait est que certains modèles moins chers, y compris chez Roborock, font un travail très honnête pour un prix nettement inférieur. On conseillera donc ce modèle à ceux d'entre vous qui veulent absolument profiter des dernières technologies et du « nec plus ultra », et qui sont prêts à payer le prix fort pour cela. Pour les autres, il sera sans doute possible de trouver votre bonheur à un tarif d'entrée moins piquant.