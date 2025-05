En prenant en main l'aspirateur robot et la station de charge et d'entretien, on ressent malgré tout le soin apporté à la fabrication de l'appareil. Tout respire la qualité, les différentes pièces sont robustes et bien finies. Aucun doute : nous sommes devant un modèle haut de gamme.

Je tiens également à souligner la générosité de Mova, qui propose avec son aspirateur pas moins de dix serpillères de rechange, trois sacs supplémentaires, des brosses principales et latérales ainsi que deux solutions détergentes. N'en jetez plus ! Le Mova V50 Ultra Complete est un aspirateur robot au prix élevé, mais suffisamment équipé pour s'éviter l'achat de consommables durant de nombreux mois, et on apprécie.