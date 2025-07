La marque annonce 70 minutes maximum, donc un peu plus d'une heure en mode éco et sans accessoire motorisé. L'indicateur du niveau de charge n'est pas très précis, mais relativement clair pour se figurer à la louche le temps d'aspiration restant.

Nota Bene : le manuel segmente la jauge en tranches de 20 %.

Quoi qu'il en soit, nous avons décidé de procéder à un test « organique ». Le mode automatique sur tout l'appartement : sols durs, tapis à poil court, tapis à poil long, canapé, sur environ 75 m2 d'appartement dont 40 m2 de surface à nettoyer. Nous avons terminé notre tâche en 28 minutes et 45 secondes sans nous presser, et il nous restait entre 20 et 40% de batterie. Dans l'ensemble, il a passé 3 minutes en mode boost. En revanche, difficile de distinguer les moments d'intensité faible et medium. Quoi qu'il en soit il nous restait de la marge, puisque l'aspirateur a fini par s'éteindre au bout d'exactement 44 minutes et 9 secondes.