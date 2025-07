Ce mode est destiné à ramasser des taches d'huile ou d'autres substances collantes et difficiles à ramasser en temps normal, et c'est évidemment ce que nous avons testé en priorité. L'aspirateur balai est très efficace pour ramasser ces liquides, et il ne faut que quelques passages sur zone pour ne plus en apercevoir la moindre trace, là ou bien d'autres appareils ont plus de mal et laissent inexorablement des taches au sol. Un vrai point fort par rapport à la concurrence, même si ici le sol reste toujours un peu gras et glissant et qu'un deuxième nettoyage, après lavage complet de la brosse, n'est pas de trop pour un résultat optimal. C'est bien donc, mais pas autant que ne le promet la marque sur ce point précis.