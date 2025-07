Le lavage du panier filtre est à peu près aussi laborieux que les autres robots, car il n’y a pas de fonds détachable, à ceci près qu’il y a une petite difficulté supplémentaire sur ce panier : quand on le met à l’envers, une sorte de volet se déplie, faisant un peu barrage aux débris qu’on essaie de sortir. On s'en serait bien passés, mais renseignements pris, ce volet sert à conserver assez de puissance d'aspiration pour que le robot reste collé au mur, même si le panier est plein de débris. C'est bien pensé, même si ici, on a plutôt tendance à vider et nettoyer le filtre après chaque session.

À la fin du nettoyage, le Beatbot Aquasense 2 fait comme les robots haut de gamme : il remonte à la surface, ce qui lui permet de récupérer le signal Wi-Fi et d’envoyer une notification de fin de nettoyage sur votre téléphone. C’est vraiment pratique, et une première ce niveau de prix. Avantage supplémentaire : étant donné que le robot a dû vider l'eau qu'il contenait, il est plus léger à porter qu'un robot plein d'eau.

Encore une fois, l’autonomie n’est pas un problème si vous n’avez pas une piscine monstrueuse (il tient facilement quatre heures), et en mode Eco (le mode désormais classique chez les robots de dernière génération qui nettoie tous les deux jours le fonds de la piscine), vous devriez pouvoir tenir trois nettoyages, soit six jours. Et là encore, la remontée automatique est d’une grande utilité, car on a tendance à oublier son robot au fonds de l’eau… Là au moins, avec un robot qui remonte et qui envoie une notification, pas de doute quand il faut le recharger.