On est dans la gamme des robots « sérieux » chez Aiper, et ça se sent dès la manipulation du carton : le X1 est un beau bébé de 11 kg (ouf, c’est 1 kg de moins que le Scuba S1 Pro, et c’est déjà ça de gagné quand il faut le sortir de la piscine, alourdi par quelques litres d’eau). Mais si vous pensiez que le Scuba X1 n’était qu’une légère évolution du Scuba S1 Pro, vous vous trompez : encore une fois, il y a beaucoup de choses qui ont été revues.

D’abord, au lieu de 4 capteurs infrarouges, le X1 en abrite 16, et ajoute un capteur à ultrasons à l’avant pour encore plus de précision. Ensuite, l’aspiration gagne encore 10% de puissance, c’est tout simplement la plus puissante de la catégorie sur le papier, avec deux moteurs qui permettent de monter à 25 200 litres par heure. Le robot en profite pour offrir une fente d’aspiration plus large : de 15,5 cm sur le Scuba S1 Pro, on passe désormais à 20 cm.