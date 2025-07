Si vous pensiez que le X1 Pro Max était juste un X1 auquel on avait collé un module skimmer, il n’en est rien : le X1 Pro Max se dote de 9 moteurs au lieu de 4, ainsi que de plusieurs capteurs supplémentaires (on atteint désormais les 40 capteurs, on se demande ce qu’ils peuvent capter) permettant une navigation plus optimisée, mais aussi d’une pompe atteignant la capacité la plus haute du marché avec 32 000 litres par heure. Du côté du panneau de contrôle, pas d'élément supplémentaire : on dispose toujours d'une interface à un seul bouton, mais il permet de sélectionner le mode de fonctionnement et le pictogramme associé s'allume : c'est suffisant.

Le robot est fourni avec une base de recharge qui étrangement n’est pas la même que celle du X1 : elle fonctionne par induction, donc aucun connecteur n’est apparent, aucun risque d’usure ou de mauvais contact.