C’est une règle d’or à respecter pendant la dernière semaine des Soldes : ce qui est disponible maintenant pourrait être indisponible dans une heure. Amazon affiche des réductions alléchantes sur des produits très convoités, et les ruptures s’enchaînent, notamment sur les références les plus populaires : AirPods Pro, AirTags, aspirateurs robot, et certains modèles de PC portables. Pour éviter les regrets, mieux vaut donc ne pas trop réfléchir lorsqu’un bon plan s’affiche : "panier → commande" doit être un réflexe éclair. D’autant que certaines offres ne reviendront pas avant plusieurs mois, et probablement pas à un tel niveau de remise. Bref, si une offre vous fait de l’œil, ne tardez pas : la fin des Soldes approche, et le stock fond comme neige au soleil.