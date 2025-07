L’ICE smart 2.0 se distingue par son équilibre entre design et fonctions essentielles. Elle affiche clairement vos données santé sur son large écran tactile, synchronise vos notifications et appels via Bluetooth, et propose même des commandes musicales. Légère et agréable à porter, elle s’adapte aussi bien au quotidien professionnel qu’à vos activités sportives. L’autonomie annoncée est de 5 à 7 jours selon l’usage, avec une recharge rapide via câble magnétique. La montre est compatible Android et iOS, et se configure via une application mobile simple d’usage.