Entre un ventilateur performant et un climatiseur mobile, le choix dépend de plusieurs critères : budget, volume de la pièce, efficacité recherchée, et consommation d’énergie. Le ventilateur, comme le Rowenta Turbo Silence, est peu encombrant, silencieux, économique, et parfait pour une utilisation ponctuelle ou nocturne. Il ne rafraîchit pas l’air mais crée un courant qui facilite l’évaporation de la sueur, donnant une sensation de fraîcheur immédiate.

À l’inverse, un climatiseur mobile comme le COMFEE’ ou l’Olimpia Splendid abaisse réellement la température ambiante, grâce à un circuit de refroidissement actif. Il est plus coûteux et consomme davantage, mais il est aussi bien plus efficace dans les grandes pièces ou en cas de fortes chaleurs. À noter que certains modèles 3-en-1 incluent aussi une fonction déshumidificateur, très utile dans les zones humides. En résumé : si votre priorité est le confort thermique sur la durée, optez pour un climatiseur. Pour un usage ponctuel ou localisé, le ventilateur reste une valeur sûre.