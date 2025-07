Les soldes d’été continuent de battre leur plein ce mardi, et Amazon ne relâche pas la cadence. Le géant du e-commerce aligne de nouvelles promotions sur les produits high-tech les plus prisés, tandis que Darty, Boulanger et Cdiscount viennent compléter l’offre avec des remises tout aussi intéressantes.

Au menu du jour : un iPhone 16 Pro et des AirPods Pro 2 en baisse, un MacBook Air M2 à prix choc, une TV Mini-LED TCL 65”, une trottinette Segway, et même un robot tondeuse pour profiter pleinement de l’été. Vous cherchez un produit performant sans exploser votre budget ? Voici les 10 meilleures offres à saisir aujourd’hui.