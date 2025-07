Ce modèle se distingue par sa capacité à s’adapter aux contenus rapides grâce à son mode Game Boost 120 Hz. Les scènes d’action sont nettes, les jeux vidéo plus réactifs, et les événements sportifs bien plus agréables à suivre. L’ajout de la technologie MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) améliore encore la fluidité pour un rendu sans saccades, parfait pour les fans de jeux et de sport en streaming.