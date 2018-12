Comparatif : Les meilleurs casques bluetooth en 2018

1. L'autonomie du casque Bluetooth

2. Le poids du casque Bluetooth

3. Le format du casque Bluetooth

Le casque supra aural . Ses écouteurs sont plus petits et se posent directement sur les oreilles. Il est ainsi plus facile à transporter, mais vous permettra un confinement et une réduction de bruit moindre que le second type.

Le casque circum. Ses écouteurs englobent les oreilles, pour un confort et une isolation du bruit extérieur optimaux. Si vous souhaitez utiliser votre appareil intensivement et que vous recherchez une finesse acoustique particulière, vous préférerez ce type de format, même s'il est plus difficile à transporter que le supra-aural.

4. Le système de réduction active de bruit

5. Les fréquences et styles de musique écoutés

6. Le prix d'un casque Bluetooth

Le design de VOTRE casque

Pour faire le bon choix, il vous faudra prendre en compte plusieurs critères. Selon votre besoin, chaque critère aura un impact plus ou moins important sur votre décision d'achat. Commencez par faire le tour de ces 7 critères-clés, pour déterminer lesquels vont rentrer en compte dans le choix de votreAvant de vous pencher sur les différents critères du choix de votre casque bluetooth, nous vous laissons découvrir les casques et intras qui ont fait sensation à la rédac'.Lorsque l'on parle du casque Bluetooth, le critère qui vient en tête est bien évidemment son autonomie. Par définition undevra avoir une batterie assez conséquente pour résister aux longues heures que vous passerez avec lui, loin de toute source d'électricité pour le recharger.Gardez également en tête qu'unpeut aussi comporter une prise auxiliaire à laquelle vous pouvez rattacher un cordon jack pour vous sauver la mise en cas de batterie déchargée.Il s'agit de l'un des critères les plus déterminants pour faire un choix éclairé. Plus le casque aura un poids élevé, plus cela sera signe de solidité, avec des composants internes qui résisteront aux chocs éventuels. Mais au-delà de 200 grammes, en fonction de l'ergonomie du casque, il existe un risque de douleurs en cas de port prolongé.Cependant, réfléchissez à ce critère également en termes de confort : plus il sera lourd, plus la pression sera importante sur votre tête. Si vous cherchez un modèle de ville à porter lors de vos déplacements quotidiens, peut-être préférerez-vous un poids plume., un casque de bureau pourra peser un peu plus lourd sans entacher le confort de l'utilisateur trop longtemps.Le type de casque que vous choisirez dépendra en grande partie de ce que vous recherchez en termes de confort, mais aussi d'acoustique. Deux formats s'offrent à vous :Les technologies les plus innovantes ont permis à certains constructeurs de casques audio de les parer d'un système dit de « réduction active de bruit ». C'est cela, qui s'appuie sur les connaissances acoustiques les plus modernes, qui permet de créer une isolation phonique optimale à l'utilisateur. La présence d'un tel système sur votre casque vous permettra de profiter pleinement de votre musique en réduisant au maximum les nuisances sonores périphériques.En choisissant un casque, vous choisissez sa fréquence ou sa bande passante, exprimée en Hertz (Hz) sur sa fiche technique. Plus une fréquence est large, meilleure est la résolution du son.Toutefois, si vous avez un style musical véritablement déterminé, il vous faudra adapter ce critère de fréquence à vos préférences. Un casque qui aura un pic dans les bandes passantes basses conviendra particulièrement à des adeptes de hip-hop ou d'électro, qui rechercheront l'intensité du kick. Un casque qui cherchera la puissance dans les bandes médiums ou aiguës sera plus adapté pour les styles rock, indie ou folk, où la voix et les instruments ont une place prédominante. Certains modèles possèdent une véritable polyvalence entre les basses et les aigus, avec une plage de fréquence très équilibrée : ce sont eux qui conviendront à un usage mixte, et à une variété de styles musicaux différents.Le budget que vous déciderez d'allouer à l'acquisition de votre prochain casque Bluetooth reste un critère prédominant, tant le champ des possibles est vaste. Nous vous recommandons de ne pas surinvestir dans un casque et d'être attentif à la cohérence entre le modèle que vous choisirez par rapport à vos usages et à vos exigences en termes de qualité sonore. Si le prix est votre premier critère, vous trouverez une vaste offre de casques d'entrée de gamme, ou de casques des générations précédentes.Voici un critère somme toute personnel, mais qui garde toute son importance pour faire votre choix. Votre casque nomade vous accompagnera au quotidien et fera partie de votre style propre. Son design doit donc vous plaire, au point de considérer ce bel objet comme partie intégrante de votre look.Qu'il soit utilisé pour visionner la télévision ou écouter de la musique, un casque audio Bluetooth est devenu un accessoire quasi incontournable. Disponibles en différents formats et parfois armés de haute technologie, ils représentent un marché très diversifié. C'est pourquoi il y en a pour tous les goûts !L'éventail de casques audio Bluetooth sur le marché est si large que l'on peut rapidement s'y perdre, même avec ces critères déterminants en tête. Clubic vous guide donc dans votre choix, en vous proposant quelques références malignes.