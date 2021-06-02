La question du maintien est primordial dans le choix de vos écouteurs intras. Ces derniers vont être soumis en permanence à des chocs et à des vibrations lors de vos séances d'entraînement et doivent être correctement placés dans votre conduit auditif à la fois pour vous proposer un son de qualité mais également pour vous isoler des bruits extérieurs.

Le confort au fil de la journée est assuré à la fois par le design de l'appareil mais également si le fabriquant fournit une ou plusieurs paires d'embouts, permettant de s'adapter aux différentes formes d'oreilles.