De même, si la signature audio n'est pas la plus linéaire du monde dans les médiums et les aigus, avec même quelques oscillations pour ces derniers, l'ensemble distille un résultat cohérent, car à la fois très polyvalent et ample, rarement agressif. Les différents réglages et la base technique des haut-parleurs Dynamic Driver X apportent une scène sonore aussi large que profonde, animée d'un fourmillement de détails et de nuances. Si certains concurrents comme les excellents Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont encore plus détaillés, les Sony auraient largement leur place dans le haut de gamme.